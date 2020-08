Ghost of Tsushima: Kooperativer Multiplayer-Modus Legends kommt im Herbst

PS4 PS5

Ghost of Tsushima ab 60,56 € bei Amazon.de kaufen.

Sony hat auf dem Playstation-Blog einen neuen kooperativen Multiplayer-Modus für das Japano-Open-World-Spiel Ghost of Tsushima (im GG-Test mit Testnote 9.0) angekündigt. Hinter dem Namen Legends verbirgt sich ein separater Spielmodus, der sich – unabhängig von der Einzelspieler-Geschichte – auf vier legendäre Krieger konzentriert, die von japanischer Folklore und Mythologie inspiriert sind. Zur Auswahl stehen euch dabei vier Klassen (Samurai, Jäger, Rōnin oder Assassine), die jeweils über einzigartige Vorteile und Fähigkeiten verfügen. Gemeinsam könnt ihr euch dann in eine Reihe von Story-Missionen für zwei Spieler, wellenbasierte Überlebensmissionen für bis zu vier Spieler sowie einen speziellen Raubzug stürzen, bei dem ihr "in einem völlig neuen Reich einen grausamen, fürchterlichen Gegner herausfordert".

Legends erscheint als Update im Herbst 2020 exklusiv für PS4 und ist kostenlos für alle Besitzer des Hauptspiels, zum Spielen benötigt ihr allerdings ein PS-Plus-Mitgliedschaft. Den offiziellen Ankündigungstrailer könnt ihr euch unter dieser News anschauen.