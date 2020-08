PM: Beat Saber bekommt heute das Linkin Park Music Pack (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das Warten hat ein Ende … Linkin Park Music Pack – unser größtes Musikpaket bisher – ist erschienen! Frische und energiegeladene Beats der Grammy-preisgekrönten Band Linkin Park sind gerade in Beat Saber gelandet. Linkin Park braucht sicher keine lange Einführung: Diese legendäre Band sprang im Jahr 2000 mit ihrem ersten Musikalbum Hybrid Theory ins Rampenlicht der Musikindustrie. Heute feiern wir mit unserem brandneuen Linkin Park Music Pack das unglaubliche 20-jährige Jubiläum von Hybrid Theory in VR.

Linkin Park liegt uns sehr am Herzen und wir hören die Musik dieser Band schon seit wir Teenager sind – bei jedem Song schnellt unser Herzschlag in die Höhe. Aber alles wird noch realer, wenn man es in PS VR spielen kann. Mit diesem Musikpaket bringen wir 11 der beliebtesten Songs der Band in allen Schwierigkeitsgraden. Ja, das sind insgesamt 55 Beatmaps! Das Linkin Park Music Pack vereint Titel der einflussreichen Alben Hybrid Theory, Meteora und Minutes to Midnight. Wie immer könnt ihr das gesamte Paket kaufen oder einzelne Songs herunterladen.

Schaut euch unsere Auswahl der berühmtesten Songs der Band an:

Wir wollen immer etwas extra besonders machen, aber diesmal ist es etwas ganz anderes. Mit diesem Musikpaket veröffentlichen wir eine brandneue Spielumgebung – einen vollständig geschlossenen Spielbereich, der von der Tunnelszene inspiriert ist, an die ihr euch vielleicht aus dem Musikvideo „One Step Closer“ erinnert. Die Umgebung wird auch von einem neuen vierfarbigen Beleuchtungsschema begleitet. Um dem legendären Hybrid Theory-Album unseren Tribut zu zollen, wurde die gesamte Umgebung in die Farben des Albums stilisiert.

Seid ihr bereit, euren inneren Musik-Rebellen zu kanalisieren? Besucht den PlayStation Store und holen euch jetzt das neue Linkin Park Music Pack. Wir sehen uns auf den Bestenlisten!