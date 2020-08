MoMoCa #359

Teaser Pilot Jörg und Co-Pilot Hagen begrüßen euch auf diesen Themen-Rundflug. Wir reichen auf diesem Flug unter anderem Antworten auf eure Fragen und Jörgs Einschätzungen der frühen Spielmagazine.

Bringt eure Lehnen in aufrechte Positionen und schnallt euch an, sobald ihr Play drückt, hebt der neue MoMoCa ab. Euer Pilot in dieser Folge ist Jörg mit seinem Co-Pilot Hagen. Beide werden euch darauf hinweisen, wenn wir an spannenden Themen wie der Stunder der Kritiker zum Microsoft Flight Simulator sowie Tests, Viertelstunden oder neuen Letsplays vorbeifliegen. Zu eurer Unterhaltung erzählen die Piloten von ihren jüngsten Wochenend-Erlebnissen und werten die Sonntagsfrage zu Spielemagzinen von anno dazumal aus – ein Thema, auf das Jörg seinen ganz eigenen Blick mitbringt. Den Passagieren, denen offene Fragen im Bauch liegen, reicht das Bordpersonal Antworten. Alle Themen im Überblick: