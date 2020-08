Summer Games Done Quick 2020: Online-Speedrun-Marathon gestartet

Am Sonntag ist der diesjährige Speedrun-Spenden-Marathon Summer Games Done Quick (SGDQ) gestartet. Die Veranstaltung findet aufgrund der Covid-19-Pandemie diesmal als live-kommentiertes Online-Only-Event statt und läuft bis Sonntag, den 23. August. Die Spendenerlöse gehen wieder an die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Verfolgen könnt ihr die Speedruns auf dem offiziellen Twitch-Kanal oder ihr nutzt den deutsch kommentierten Restream von Germench.

Den kompletten Zeitplan mit allen Spielen und Speedrunnern findet ihr unter diesem Link. Unter den zahlreichen Titeln, bei denen vor allem Klassiker im Vordergrund stehen, finden sich in diesem Jahr unter anderem Demon's Souls (Any-Prozent, PS3), The Witcher 3 - Wild Hunt (Any-Prozent, PC), The Legend of Zelda - Breath of the Wild (alle Hunde-Schätze, Switch), Final Fantasy 7 Remake (Any-Prozent, PS4), The Last of Us (Grounded-Modus, ohne Glitches, PS4), Yakuza Kiwami 2 (Any-Prozent, PC), Doom Eternal (Nightmare, Any-Prozent, PC) und Bloodborne (alle Bosse, PS4). Falls ihr euren Wunschtitel verpasst habt, könnt ihr alle Speedruns später im Archiv anschauen.