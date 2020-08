GG-Rückblick KW 33/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 33: Rückblick von Sonntag, 9. August, bis Samstag, 15. August 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Zu unserem interaktiven Let's Play zu Total War - Warhammer 2 könnt ihr euch nun die Twitch-Aufzeichnung anschauen, während „Lasst uns spielen“-Reihe zu Sekiro nach ruhmreichen 41 Folgen ihr Ende fand. Zu den getesteten Spielen gehören Fall Guys, Skater XL, UFC 4 und Total War Saga - Troy, zu dem auch ein 30 Minuten langes Video erstellt wurde. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Vielfach ausgetauscht habt ihr euch über das etwas genauere Releasedatum der Xbox Series X beziehungsweise die Verschiebung von Halo Infinite. Für Interesse sorgte auch neues Material zu Cyberpunk 2077 sowie eine News zu Sam Fisher. Häufig aufgerufen wurden zudem aktuelle Meldungen zu Project xCloud, Forza Horizon 3 oder die Klage von Epic Games. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 17. August (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Neben der Übersicht zu aktuellen Schnäppchen und den jüngsten Wochenend-Lesetipps verfassten die User-Autoren drei Spiele-Checks. Darüber hinaus könnt ihr im Rahmen eines Community-Projekts ab sofort eure Impressionen aus Ghost of Tsushima einsenden:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Atomic Heart: Bosskampf und Musik von Doom-Komponisten im Trailer

Mit Atomic Heart ist beim russischen Studio Mundfish seit längerer Zeit ein Science-Fiction-Shooter in der Entstehung, der zumindest grafisch sehr gut aussieht. Kürzlich wurde ein aktueller, über sieben Minuten langer Gameplay-Trailer veröffentlicht, der 4K-Gameplay zeigt.

» Ein neues Wort gelernt. Queerwashing. Nicht sicher, was ich davon halte. «

— Hannes Herrmann am 13. August 2020

❺ ⚊ KW 33/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Dieses Mal in der Rückschau: Die Tests zu einem Story-DLC von Dragon Age - Inquisition, Everybody's Gone to the Rapture und Beyond Eyes. Im gamescom-Interview sprachen wir über Deus Ex - Mankind Devided, während es bei den News um Aussagen von Phil Spencer oder auch Überlegungen zu Warcraft 4 ging. Ebenfalls vor etwa fünf Jahren wurde ein User-Artikel veröffentlicht, in dem es um das Thema Folter geht (sowohl im Spiel als auch in der Realität):

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

Zum Abschluss eines jeden Wochenrückblicks verweisen wir auf die beiden jeweils vorherigen Zusammenfassungen: