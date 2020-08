PM: TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE: OPERATION SHADOW LEGACY ENTHÜLLT (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 16. August 2020 – Ubisoft® verkündete heute alle Details zu Operation Shadow Legacy, Season 3 in Year 5 von Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege. Diese neue Operation führt Sam „Zero“ Fisher, bekannt aus der Splinter Cell–Reihe, als den neuen spielbaren Operator ein. Zusätzlich wurde die Chalet-Karte komplett überarbeitet, sowie zusätzliche Gameplay-Features eingeführt.

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Spieler lernen Sam Fisher in Operation Shadow Legacy als Angreifer namens Zero kennen, der mit einem zusätzlichen Gerät, dem Argus-Werfer, ausgestattet ist. Dabei handelt es sich um eine zweiseitige Bohrkamera. Diese Kameras werden geschossen und können weiche oder verstärkte Wände, Fenster und Luken durchbohren und haften auf jeder beliebigen Oberfläche. Jede Kamera verfügt über einen Laserangriff, der bei Verteidigern leichten Schaden anrichtet oder andere Geräte zerstört. Sam Fisher erscheint mit seiner einzigartigen Waffe, der SC3000K und der Nahkampfwaffe, dem Karambit.

Neben Sam Fisher dürfen die Spieler die überarbeitete Map Chalet neu erkunden. Dabei wurden vor allem das erste und zweite Stockwerk angepasst. Neben den weiteren neuen Features können die Spieler nun auch auf das Dach klettern. Als Hauptfokus wurden die Ziele ebenfalls überarbeitet. Dabei wurde ein zusätzlicher Gang hinzugefügt, um den Bewegungsspielraum im Keller zu verbessern, sowie das Trophäen-Ziel mit einem Neuen im Esszimmer ausgetauscht.

Neben der neuen Season gab Ubisoft ebenfalls bekannt, dass Tom Clancy’s Rainbox Six Siege ab dem 27. August bis zum 4. September, abhängig von der jeweiligen Plattform, kostenlos spielbar sein wird. Interessierte können sich den 60 Millionen Spielern der Rainbow Six Siege-Community auf allen Plattformen anschließen und erhalten sofort Zugang zu allen Karten, Modi und 20 klassischen Operator.

Vor dieser Free Week erscheint der SquadFinder, eine Mobile-& Desktop-Web-App, die es den Spielern ermöglicht, passende Mitspieler zu finden, die zu ihrer Sprache, der Spielweise, und der generellen Spielgewohnheit passen. SquadFinder ist ab sofort über den folgenden Link verfügbar: http://rainbow6.com/squadfinder

Zum neuen Update gehören zudem:

Die Testserver für Operation Shadow Legacy werden am 17. August freigeschaltet. Der Testserver ist eine alternative Version von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, die Spielern ermöglicht, kommende Gameplayänderungen, die in das Hauptspiel kommen, zu testen. Da es sich um eine Testumgebung handelt, kann eine konsistente Spielerfahrung auf dem Testserver nicht garantiert werden. Spieler, die auf Probleme auf dem Testserver stoßen, können diese auf der R6 Fix Plattform melden. Der Testserver ist exklusiv für Windows PC verfügbar.

