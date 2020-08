Bestes Magazin vor 2000

Teaser Der Blätterwald in Deutschland war schon immer groß. Gerade in den 80er und 90er Jahren kamen und gingen auch etliche Printmagazine zum Thema Videospiele. Welches davon war euer persönlicher Liebling?

Die deutschen Printmagazine, die sich vornehmlich mit Computer- und Videospielen auseinandersetzen, erlebten ihre auflagen- und reichweitenstärksten Zeiten um die letzte Jahrtausendwende herum. Angefangen hat alles mit Heften wie TeleMatch, ASM oder Happy Computer. Etliche weitere Hefte sollten bis Ende der 90er Jahre folgen, inklusive der 1997 eingeführten GameStar, die sich schnell zu einem der erfolgreichsten und langlebigsten Computerspiel-Magazine entwickelte. Die inzwischen 23 Jahre der GameStar werden im Bereich der klassischen Printmagazine nur von der PC Games übertroffen, die ihr Debüt bereits im Oktober 1992 feierte.

In unserer heutigen Sonntagsfrage könnt ihr für diese beiden Magazine allerdings gar keine Stimme abgeben. Denn wir möchten von euch erfahren, welches historische Printheft unter den Computer- und Videospielmagazinen der 80er und 90er Jahre euer Favorit war. Nominiert sind folglich ausschließlich Magazine, deren Erstausgabe vor dem 31. Dezember 1999 erschien und die inzwischen eingestellt wurden. Dabei ist indes einzig die Einstellung der Printausgabe an sich entscheidend. Sollte das jeweilige Magazine als reine Online-Variante fortbestehen, so wie etwa im Fall der Ende 1999 eingeführten ComputerBild Spiele, stellt dies kein Ausschlußkriterium für die Einstufung als "historisches Printmagazin" dar.

Euren obersten Favoriten, Mehrfachnennungen sind nicht möglich, könnt ihr in der unten stehenden Liste auswählen. Sollte "euer" Lieblingsheft fehlen, wählt einfach die Option "Ein anderes Computer-/ Videospielmagazin" und verratet uns dessen Namen in einem Kommentar unterhalb der Umfrage. Die Idee zur aktuellen Sonntagsfrage stammt übrigens von GG-User Jochen B. – vielen Dank dafür! Solltet ihr ebenfalls eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst eure Idee in diesem Forenthread, sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.



Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell fast 230) findet ihr unter diesem Link.