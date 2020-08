Mount & Blade 2 - Bannerlord: Video stellt Modding-System und mehr vor

PC XOne PS4

Mount & Blade 2 - Bannerlord befindet sich zwar immer noch im Early-Access - was aber auch bedeutet, dass die Entwickler fleißig an der Fertigstellung des ambitionierten Strategietitels werkeln. Über weitere Fortschritte und Neuerungen informieren sie unter anderem in Form regelmäßiger Entwickler-Videos bei YouTube.

Kürzlich wurde das "Development Update #2" veröffentlicht. Die erste Hälfte des Videos widmet sich den Modding-Tools, mit deren Hilfe es interessierten Spielern möglich sein wird, die Umgebung den eigenen Vorstellungen entsprechend anzupassen: Gestaltet das Gelände, platziert Pflanzen und Gegenstände in der Spielwelt, wählt realistische Lichtverhältnisse aus, importiert eure eigenen Gegenstände über den Mesh-Editor und nutzt verschiedene andere Editoren. Im zweiten Teil des Videos präsentieren die Entwickler die überarbeitete Autoblock-Funktion sowie die Formations-KI und neue Angriffsmöglichkeiten mit dem Speer. Das Development Update #2 haben wir euch am Ende dieser News eingebettet und das erste Development-Update, welches sich insbesondere mit dem User-Interface und dem Multiplayer beschäftigt, in den Quellen verlinkt.

