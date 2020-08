Risk of Rain 2: Über 3 Mio. Steam-Käufe innerhalb weniger Tage

PC

Nach einer Early-Access-Phase, die annähernd eineinhalb Jahre andauerte, ist Risk of Rain 2 seit dem 11. August in der Version 1.0 auf Steam erhältlich (bis zum 18. August zum Preis von 14,39 Euro statt 17,99 Euro). Die mit Stand vom 15.8.2020 mehr als 66.000 User-Rezensionen weisen aktuell die (Durchschnitts-)Wertung „Äußerst positiv“ auf.

Nicht nur die Bewertungen für das Roguelike fallen gut aus, auch die Verkaufszahlen können sich für diesen eher „kleinen“ Titel sehen lassen: Via Twitter gab das Entwicklerstudio Hopoo Games bekannt, dass von Risk of Rain 2 bislang mehr als drei Millionen Exemplare verkauft worden sind.

Während Risk of Rain aus dem Jahr 2013 einen reinen 2D-Titel darstellt, verfügt der jüngste Serienteil über eine 3D-Spielwelt. Das Ziel ist geblieben: Im Solo- oder Koop-Modus so lange wie möglich überleben beziehungsweise möglichst viele Ebenen und schließlich den Endgegener erreichen. Zu viel Zeit solltet ihr in einem Level allerdings nicht verbringen, da die Schwierigkeit unerbittlich ansteigt, was sich sowohl in der Menge als auch der Stärke der zahlreichen Gegnerarten widerspiegelt.

Neben unterschiedlichen Charakteren – zu Beginn steht euch nur der Kommando-Soldat zur Verfügung, weitere Figuren müsst ihr freischalten – mit ihren verschiedenen Fähigkeiten findet ihr in den Levels jede Menge Behälter mit Ausrüstung. Um diese nutzen zu können, benötigt ihr Geld, das wiederum von getöteten Feinden zurückgelassen wird. Auswählen, welchen (neuen) Gegenstand ihr verwenden möchtet, könnt ihr nur selten – größtenteils sind die Items zufallsbasiert.

Die Anzahl der ausgerüsteten Gegenstände steigt stetig an, sodass es nicht lange dauert, bis euch zum Beispiel 20 Items im Kampf (enorm) unterstützen. Die Bandbreite der auf diese Weise erhalteten Fähigkeiten ist sehr groß, dennoch bleibt die Steuerung simpel, was einen einfachen Grund hat: Bis auf Spezial-Items aktivieren sich alle erhalteten Fähigkeiten automatisch.

Habt ihr ein Level durch die Aktivierung eines Teleporters und die Eliminierung des jeweilgen (Zufalls-)Bosses abgeschlossen, landet ihr im nächsten Abschnitt, in dem euch neue Gegner und Ausrüstungen erwarten. Sowohl der Launch-Trailer als auch das abschließende Video zum 1.0-Update gewähren euch kurze Einblicke in das rasante Spielgeschehen. Vorgestellt hatten wir den Titel zudem in der vierten Ausgabe unserer eShop-Selection.