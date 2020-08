Zankstelle Vol. 52: Gefangen im Animus Teil 1

PC 360 PS3

140 Millionen Meuchelmörder schleichen irgendwo dort draußen rum und verstecken sich in den Büschen direkt vor euren Häusern. 140 Millionen Kapuzenträger, die sich in jeden Heuhaufen auf dem Weg werfen und zwanghaft auf jede Mauer klettern müssen. Denn laut einem Verkaufsbericht aus dem September 2019 haben sich die Spiele der Assassin's Creed-Reihe mittlerweile in diesem Umfang verkauft. Gar nicht schlecht für eine ursprünglich abgelehnte Idee zu einer Fortsetzung des guten alten Prince of Persia.

Hendrik und John, zwei der gewissenlosen Gesellen des GG-User-Podcasts Zankstelle, kramen in ihren Erinnerungen und unterhalten sich über die ersten beiden Spiele dieser langlebigen Reihe. Wie empfanden sie damals (tm) die Spielmechanik und die Welt, die ihnen präsentiert wurde? Funktioniert in ihren Augen die Erschaffung einer glaubwürdigen, historisch halbwegs korrekten Welt? Und welcher Charakter hat die beiden mehr beeindruckt: Altaïr Ibn-La'Ahad oder Ezio Auditore da Firenze?

Wer von euch noch etwas tiefer in die Welt der ersten AC-Spiele eintauchen möchte: GG-User Keksus hat zwei lesenswerte Artikel über die ersten Teile der Reihe und über die philosophischen Fragen, die sich durch die gespielte Rolle stellen, geschrieben.

Ans Herz legen möchten wir Euch auf diesem Wege noch den still und heimlich veröffentlichten Off-Topic-Podcast, den Jürgen mit Roland Austinat im Rahmen eines Interviews aufgezeichnet hat. Das Vorgespräch artete in einen wilden Ritt durch Popkultur-Themen aus, den wir euch nicht vorenthalten möchten. Den Soundcloud-Link dazu findet ihr unten. Das Interview wird in einer der nächsten Ausgaben folgen.

Anhören könnt ihr die aktuelle Folge direkt bei Soundcloud. Zu finden ist die Zankstelle auf Facebook, Soundcloud, Discord und auch auf Spotify. Schaut vorbei, kommentiert und schlagt gerne auch Themen vor. Und für ganz besonders besondere Hörer gibt es natürlich wieder den sieben Tage lang gültigen Link bei WeTransfer.