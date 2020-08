Teaser Es ist Freitag und Freitag ist Diskussionstag. Das Dreamteam Hilla-Gehritz hat wieder zusammengefunden und spricht über Konsolen, Archäologen, Cyberpunks, Wochenende und vieles mehr.

Lang ist's her, jetzt habt ihr endlich das dynamische Duo wieder: Hagen Gehritz und Dennis Hilla diskutieren in diesem Podcast die spannendsten Themen der vergangenen Woche. Und was da wieder los war! Es geht über stramme Memes hin zu Cyberpunk 2077, Globalstrategie, neuen Konsolen, Indiana Jones, Checks und Wochenendplänen. Alle Themen in der Übersicht: