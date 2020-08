PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 17. bis 21. August (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald fürXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Helheim Hassle

In dem narrativen Abenteuer Helheim Hassle spielst Du Bjørn, einen pazifistischen Wikinger, der weder sterben noch nach Walhalla kommen möchte. Es kommt wie es kommen muss: Er stirbt und landet in Helheim, dem Reich der Toten. Doch als er von der mysteriösen Pesto wiederbelebt wird, sieht er dies als Chance und hilft ihr bei einem Auftrag. Dank der Wiederbelebung trennt Bjørn seine Körperteile nach Belieben ab und nutzt diese Fähigkeit, um knifflige Puzzle zu lösen und gefährliche Begegnung mit nordischen Göttern, Goblins, Drachen und wütenden Skeletten zu überstehen.

Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition

Das fesselnde Solo-Rollenspiel basiert auf der beliebten Pathfinder-Serie und nimmt Dich mit in eine Welt voller spannender Geschichten, sagenumwobener Geheimnisse und elektrisierender Duelle. Erforsche und erobere gemeinsam mit Deinen Begleitern die gestohlenen Länder von Golarion! Die Definitive Edition enthält das Basisspiel, neue Features und insgesamt sechs DLCs.

Manifold Gardens

Entdecke die Schwerkraft neu und erkunde eine wunderschöne verworrene Welt der unmöglichen Architektur. Geometrie wiederholt sich unendlich in jede Richtung, doch Vorsicht – stürzt Du ab, startest Du erneut an Deinem ursprünglichen Startpunkt. Manipuliere die Schwerkraft, verändere Deine Perspektive und erlebe die Welt auf eine völlig neue Art und Weise. Meistere die Regeln des Universums und fülle eine karge Welt wieder mit Vegetation und Leben.

Microsoft Flight Simulator

Xbox Game Pass für PC (Beta) / Windows 10 / Steam – Von leichten Propellermaschinen bis hin zu wuchtigen Großraumflugzeugen – in der neusten Version des Microsoft Flight Simulator hebst Du ab in die prächtige Welt der Luftfahrt. Teste Deine Fähigkeiten als Pilot, indem Du realistische Nachtflüge meisterst, auf Wetterumschwünge reagierst und Deine Maschine durch die lebendige und äußerst detailgetreue Umgebung manövrierst. Mit dem passenden Flugplan gelangst Du an jeden Ort der Welt.

Mortal Shell

In diesem tiefgreifenden Action-RPG stellst Du Deinen Verstand und Deine Widerstandsfähigkeit auf die Probe. Dein Überleben hängt dabei von Aufmerksamkeit, Präzision und den richtigen Instinkten ab. Überzeuge verlorene Krieger von Deinem Vorhaben, entdecke verborgene Heiligtümer und stelle Dich den furchterregenden Feinden.

Beyond Enemy Lines 2

In der Rolle eines Spezialagenten findest Du Dich hinter feindlichen Linien wieder, die von barbarischen Bedingungen geprägt sind. Spüre Deine Feinde auf, orte ihre Stellungen und richte Verwüstung an. In den ausgedehnten Missionen sind Geschicklichkeit und die richtigen taktischen Entscheidungen ausschlaggebend.

Even the Ocean

Aliph ist eine Kraftwerkstechnikerin von Whiteforge City, die feststellt, dass ihre Welt nach einer fehlgeschlagenen Wartungsroutine auf den Kopf gestellt wurde. Gemeinsam mit Bürgermeister Biggs nutzt Aliph neu entdeckte Kräfte und begibt sich auf die Mission, ihre Heimatstadt zu retten. Die Balance von Licht und Dunkelheit ist entscheidend für Aliphs Entwicklung, die Umweltprobleme der Stadt und das Schicksal der ganzen Welt.

FuzzBall

Aufgepasst, diese Plüschtiere sind nicht nur rund, sondern auch kunterbunt! Schnapp Dir einen der sechs FuzzBalls und rolle ihn durch eine der sieben Arenen. Visiere Deine Gegner an, hol Schwung und ramme sie aus der Arena, bis nur noch Dein FuzzBall übrig ist!

Norman's Great Illusion

Falls Du Dich auch schon einmal gefragt hast, wie gute und friedliebende Bürger einer Gesellschaft es zulassen können, dass Kräfte an die Macht kommen, die ihren Einstellungen widersprechen; dann ist Norman’s Great Illusion genau das Richtige für Dich! Angesichts zunehmender sozialer Spannungen arbeitest Du ein Jahr lang als Ingenieur in einer Fabrik und triffst dabei harte Entscheidungen, von denen jede ihre Konsequenzen mit sich bringt.

She Sees Red

Xbox Play Anywhere – Ein mysteriöser Mord in einem Nachtclub erregt Deine Aufmerksamkeit. Als schlaue Detektivin begibst Du Dich auf Spurensuche nach dem gerissenen Täter, der eindeutige Hinweise hinterlässt und dabei sein Morden fortsetzt. Triff Entscheidungen, verändere den Lauf der Geschichte und finde alle Puzzlestücke dieses geheimnisvollen Falls. She Sees Red ist ein interaktiver Thriller mit lebendigen Schauspielern, der ein mitreißendes, filmreifes Drama erzählt.

Stones of the Revenant

Du wählst aus sechs verschiedenen Helden, die über eigene Spielstile und noch einzigartigere Fähigkeiten verfügen. Schließe Dich mit einem Freund im lokalen Koop-Modus zusammen oder stelle Dich den Anhängern des Revenants und ihren untoten Gefolgsleute allein. Zerstöre mächtige Artefakte, die als Steine des Revenants gelten, und besiege den Revenant selbst. Wirst Du das Reich der Lebenden retten?

Battletoads

Xbox Game Pass / Xbox One / Windows 10 PC / Xbox One X Enhanced – Das Warten hat ein Ende! Rash, Zitz und Pimple sind zurück und bahnen sich ihren Weg durch ein brandneues actiongeladenes Abenteuer, das den Couch-Koop vielleicht für immer verändert. Unvergessliche Charaktere und Schauplätze machen Battletoads in Verbindung mit dem typischen Zeichentrickstil der 90er zu einem einzigartigen Erlebnis. Mach Dich bereit für eine fesselnde Reise!

Gleamlight

In diesem actionreichen 2D-Titel tauchst Du ein in eine Welt aus Glas, die von der Dunkelheit bedroht wird. Schlüpfe in die Rolle von Gleam und erforsche auf Deiner Reise die geheimnisvolle Geschichte Deiner Umgebung, um diese besser zu verstehen. Welche Geheimnisse wirst Du auf Deinen Reisen durch diese schöne und doch furchterregende Welt aus Glas entdecken?

Gryphon Knight Epic: Definitive Edition

Dieses mittelalterliche 2D-Shoot ‘Em Up mixt kultige Arcade-Action mit einer Welt voller Geheimnisse und epischen Bosskämpfen. Gryphon Knight erzählt die Geschichte von Sir Oliver und Aquila, einem altgedienten Ritter und seinem treuen Greifen, die sich einem ungewöhnlichen Mysterium stellen müssen. Denn alle von Olivers Freunden stellen sich plötzlich gegen ihn. Wirst Du das Rätsel lösen und Olivers Freude retten?

Peaky Blinders: Mastermind

Willkommen in Birmingham nach dem Ersten Weltkrieg. Peaky Blinders: Mastermind findet vor den Ereignissen der ersten Staffel statt und Du trittst der Gang der Shelby-Familie bei. Folge Tommys Aufstieg, während er sich als wahrer Drahtzieher der Peaky Blinders erweist und eine finstere Verschwörung aufdeckt, die die Familie aus dem Geschäft bringen soll.

Remnant: From the Ashes – Subject 2923

Die Welt wurde von Kräften aus einer unbekannten Dimension ins Chaos gestürzt. Als einer der letzten Überlebenden bewahrst Du das Erbe der Menschheit allein oder gemeinsam mit bis zu zwei anderen Spielern. Du stellst Dich tödlichen Feinden und blutrünstige Endgegnern, die alles daran setzen, den Wiederaufbau der Zivilisation zu verhindern.

Dungeon Scavenger

In diesem rundenbasierten Dungeon-Crawler der alten Schule wählst Du einen Helden, mit dem Du die Bewohner der Stadt vor den Gefahren des Kerkers und der bedrohlichen Welt der Dämonen schützt. Dank des innovativen Zufall-Systems erfährst Du im Kampf schon immer vor Deiner Entscheidung, ob der kritische Treffer eintritt.

Harvest Moon: Mad Dash

Xbox Play Anywhere – Stelle Dich alleine oder gemeinsam mit Freunden dem kultigen aber auch rasanten Farmspaß von Harvest Moon: Mad Dash. Ernte Feldfrüchte, angle Fische, melke Kühe und halte die Farm am Laufen. In jedem Level stellst Du Dich neuen Herausforderungen und kniffligen Aufgaben. Doch Dank der Erntewichtel-Energie schreitest Du immer weiter voran. Nimm Dich in Acht vor Lava, wütenden Wildschweinen und dringe vor zu dem verfallenen Leuchtturm! Schaffst Du es, ihn zu restaurieren?

Party Panic

Party Panic ist ein verrücktes Party-Spiel, das Du online oder im lokalen Mehrspielermodus spielst. Tritt in über 30 rasanten Minispielen gegen Deine Freunde an, spiele den neuen Brettspielmodus, stelle Dich einem brutalen Spießrutenlauf oder jage auf der Insel der Trophäen in spannenden Herausforderungen wertvollen Auszeichnungen hinterher. Trommle Deine Freunde zusammen, wählt Eure Charaktere und schon steigt die Party!

New Super Lucky’s Tale

New Super Lucky’s Tale ist ein verspieltes Jump’n’Run in einer offenen 3D-Welt. Auf Deiner Mission, das Buch der Zeitalter aus den Klauen von Jinx und seiner fiesen Katzenbande zurückzuholen, rennst und springst Du durch aufregende Welten, kletterst hoch hinaus und gräbst Dich tief in den Erdboden ein. Diese Neuinterpretation von dem kultigen Super Lucky’s Tale kommt in einem liebevollen Redesign voller neuer Level, einer rotierbaren Kamera, besserer Bewegungskontrolle und vielem mehr!

PGA Tour 2K21

Xbox One X Enhanced – Hast Du das Zeug zum FedExCup-Champion der PGA Tour 2021? Stelle Dich Justin Thomas und elf weiteren Profis auf realistisch nachempfundenen Plätzen wie dem des East Lake Golf Clubs und finde es heraus! Erstelle und personalisiere Deinen eigenen Spieler von der Ausrüstung bis hin zur Bekleidung. Und das Beste: In Online-Matches misst Du Dich mit Freunden und Spielern aus der ganzen Welt!

Samurai Jack: Battle Through Time

Mit jeder Deiner Handlungen wirst Du ein Stück mehr zur Legende, die über Zeit und Raum erhaben ist. Suche nach Verbündeten und tritt mit ihnen gegen altbekannte Feinde an. Verfeinere Deinen Spielstil, erweitere Dein Waffenarsenal und erlerne neue Fähigkeiten, um der teuflischen Regentschaft Akus ein für alle Mal ein Ende zu bereiten.

The Blobs Fight!

In diesem verrückten lokalen Party-Mehrspieler betreten Du und Deine Freunde eine Arena, in denen glibberige Kreaturen gegeneinander antreten. Schnapp Dir Deinen Blob, attackiere andere Spieler und spalte Teile ihrer glibberigen Masse ab, um selbst immer weiter zu wachsen. Je größer Du wirst, desto stärker wirst Du auch! Nur der dickste Blob wird siegen!