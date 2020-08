Neue Richtlinien: Glücksspielelemente beeinflussen USK-Freigabe

In der Pressemitteilung der USK heißt es zum Sinn der neuen Richtlinien:

Glücksspiele sind in Deutschland für Jugendliche unter 18 Jahren verboten, Games mit glücksspielähnlichen Mechanismen jedoch nicht. Mit angepassten Richtlinien bei der Altereinstufung reagiert die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) jetzt auf die Diskussionen um Lootboxen und Casino-Apps – das umstrittene Coin Master etwa hat mittlerweile eine nachweispflichtige Freigabe ab 16 Jahren erhalten – und wird nach einer Prüfung entsprechende Titel mit einer höheren Altereinstufung versehen.

Fallen digitale Spiele nicht unter das gesetzliche Glücksspielverbot, so sind bei ihrer Alterseinstufung dennoch solche Spielelemente zu berücksichtigen, die geeignet sind, die Einstellung zur Teilnahme an Glücksspielen und damit die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen zu beeinträchtigen oder zu gefährden. [...] Konkret wird dabei überprüft, ob Spielinhalte vorliegen, die zu einer Gewöhnung an beziehungsweise Verharmlosung von Glücksspiel führen können, indem sie eine positive Einstellung gegenüber Glücksspielen fördern, zur Desensibilisierung gegenüber Spielverlusten beitragen oder unrealistische Gewinnerwartungen hervorrufen.