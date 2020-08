„Handbuch Gameskultur“ erscheint zur gamescom // PDF-Leseprobe

Zugegeben, das Thema dieser Meldung ist bereits etwas älter. Da jedoch Bücher über eines unserer Hobbies nicht allzu oft veröffentlicht werden, möchten wir es nicht versäumen, die breite Masse über das „Handbuch Gameskultur: Über die Kulturwelten von Games“ zu informieren.

Konkret handelt es sich hierbei um ein (Taschen-)Buch, dessen 288 Seiten laut Eigenwerbung „Antworten und Orientierung in der vielfältigen Welt der Computerspiele [geben]“. Unter anderem geht es um Fragen wie beispielsweise „Warum sind Games Kultur?“, „Sind Games immer gewalthaltig?“ oder „Darf man Erinnerungskultur spielen?“.

In den Rubriken des Buches, die Titel wie Grundlagen, Kunst & Kultur, Gemeinschaft, Debatten oder auch Wirtschaft tragen, äußern sich zahlreiche Autorinnen und Autoren zum jeweiligen Thema (Musik, Gewalt, Bewahrung, Communitys, Modding, Gefährliche Medien, Inklusion, Technologie & Innovation und viele weitere). Zu den fast 50 Beitragenden gehören zum Beispiel Lena Falkenhagen (Schriftstellerin, Dozentin für Games und Bundesvorsitzende des Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller), Jörg Friedrich (Game Designer), Andreas Garbe (Experte für Computer- und Videospiele), Michael Graf (Mitglied der Chefredaktion des Computerspielmagazins GameStar) und Benjamin Strobel (Psychologe).

Herausgegeben wird das „Handbuch Gameskultur“ von Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche, und Olaf Zimmermann, dem Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Erstgenannter beschreibt den Sammelband als „einmalig im deutschen Sprachraum“. Weiter heißt es:

Games werden von Milliarden Menschen überall auf der Welt gespielt – ganz unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft. Und so vielfältig wie die Spielerinnen und Spieler sind, so vielfältig ist auch die Gameskultur: In den Spielen werden die Debatten unserer Zeit aufgegriffen, alte Erzählungen neu erlebbar gestaltet und unzählige Verbindungen zu allen anderen Kultursparten aufgebaut, von Film und Musik bis hin zu Theater und Bildender Kunst. Zusätzlich sind eigene Formen des kulturellen Austauschs rund um Games entstanden: Sie reichen von Let's Plays über das Modifizieren der Spielinhalte bis hin zum Esport. Im ,Handbuch Gameskultur’ geben 48 Expertinnen und Experten Einblicke in die vielen verschiedenen Facetten der Gameskultur.