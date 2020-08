Factorio: Simulation verlässt wie angekündigt Early Access

PC Linux MacOS

Eigentlich sollte Factorio den Early-Access erst am 25. September verlassen und offiziell erscheinen. Doch Ende Mai teilten die Entwickler mit, das Release-Datum vorzuziehen um nicht mit Cyberpunk 2077 konkurrieren zu müssen. CD Projekts heißersehntes Rollenspiel lässt zwar weiter auf sich warten und wurde zuletzt erneut verschoben. Ungeachtet ob es sich hierbei um die tatsächliche Sorge der Entwickler oder eine geschickte Marketing-Maßnahme handelte, ist die Wirtschaftssimulation Factorio am 14. August tatsächlich erschienen.

In Factorio ist es eure Aufgabe, eine möglichst perfekte Fabrik zu planen und zu bauen. Während ihr zu Spielbeginn viele Tätigkeiten noch manuell ausführen müsst, um an die benötigten Ressourcen zu gelangen, automatisiert ihr die Abläufe zunehmend mehr, um schlussendlich zum Verwalter komplexer Fertigungsanlagen zu werden. Welch imposante Ausmaße eure Fabriken annehmen können, seht ihr in den Screenshot-Galerien zu Factorio bei GamersGlobal. Da der Bau eurer Fabriken zur "Ausbeutung der Ressourcen des Planeten" führt, ruft ihr zwangsläufig die bisherigen Bewohner auf den Plan. Um euch derer Angriffe zu erwehren, ist der Bau von Verteidigungsanlagen unerlässlich. Factorio bietet zudem einen Multiplayer-Modus und die Unterstützung von Mods. Viele weitere Informationen erhaltet ihr in dem ausführlichen Blogpost #360 auf der offiziellen Seite.

Erhältlich ist Factorio bei Gog.com (GamersGlobal-Partnerlink), Factorio.com, Humble Bundle oder Steam. Unentschlossene haben außerdem die Möglichkeit, sich mit Hilfe der Demo-Version einen Eindruck zu verschaffen - die Demo findet ihr auf den Produktseiten Factorio.com und Steam. Am Ende dieser News könnt ihr euch noch den Release-Trailer ansehen.