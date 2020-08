PM: Sommerangebote 2020: Die besten Deals im PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Endspurt: Nur noch bis zum 19. August bekommt ihr in den <a href=“https://store.playstation.com/de-de/grid/STORE-MSF75508-SUMMERSALE/1 target=“_blank“>Sommerangeboten</a> im PlayStation Store jede Menge Top-Games zum absoluten Schnäppchenpreis. Um die Qual der Wahl aus dem Angebot an hunderten Spielen ein wenig zu erleichtern, stellen wir euch einige der besten Deals aus aktuellen Titeln und echten Klassikern für die PS4 vor.

Zermalmt, aufgespießt, verbrannt: Ihr könnt euch in dem genialen Masacore-RPG Nioh 2 darauf gefasst machen im wahrsten Sinne des Wortes tausend Tode zu sterben. Aber genau das macht eben auch den Reiz des Spiels aus, wenn ihr nach einem schier aussichtslos erscheinenden Zweikampf gegen brutale Bosse den Sieg erringt und euch zufrieden zurücklehnt. Zumindest, bis der nächste Gegner euch in die Quere kommt. In dem Nachfolger des erfolgreichen Soulslike „Nioh“ taucht ihr in das spannende Szenario des feudalen Japan ein, reist durch düstere Waldwege und verlassen scheinende Dörfer, plündert die Leichen unglücklicher Krieger und bekommt es immer wieder mit höllischen Kreaturen zu tun. „Nioh 2“ glänzt mit einer ganzen Reihe spannender Neuerungen, so könnt ihr diesmal einen eigenen Charakter erschaffen, das überarbeitete Kampfsystem bietet die Spezialisierung als Ninja, Krieger oder Fernkämpfer und ihr verfügt über ein stattlichen Waffenarsenal und magische Fähigkeiten. Trotzdem wird euch jede Begegnung bis aufs Letzte fordern und eure Geduld und Lernfähigkeit gnadenlos auf die Probe stellen. Und das ist auch gut so.

Preis: 69,99 Euro -> 39,89 Euro

Ein Fest für Shonen-Manga-Fans: In One Piece World Seeker erlebt ihr ein neues, abgedrehtes Abenteuer mit den beliebten Charakteren von Eiichiro Oda. Diesmal verschlägt es den extrem dehnbaren Helden Monkey D. Ruffy und seine Strohhut-Bande auf die mysteriöse Gefängnisinsel. Das Eiland hatte vor langer Zeit aber einen anderen Namen und war als Juweleninsel bekannt, jetzt vermuten Ruffy und seine Piraten-Crew einen versteckten Schatz und machen sich auf die Suche nach den Reichtümern. Das läuft natürlich nicht ohne Komplikationen ab, denn die Piraten bekommen es mit der Marine und einigen unliebsamen Überraschungen zu tun. Erstmals steht euch eine wirklich offene Spielwelt zur Verfügung und ihr könnt die riesige Karte frei erkunden. Dabei macht es sich bezahlt, dass Ruffy von der Gum-Gum-Frucht genascht hat: Entfernungen lassen sich hervorragend zurücklegen, wenn ihr euch einfach mit der Raketen-Fähigkeit über weite Strecken durch die Gegend schleudert. Neben der spannenden Haupt-Story warten jede Menge Neben- und Karma-Missionen auf euch und natürlich nutzt ihr eure besonderen Fähigkeiten effektiv in den turbulenten Kämpfen. In der radikal reduzierten „Deluxe Edition“ sind unter anderem der Episoden-Pass mit drei zusätzlichen Paketen sowie Bonus-Gegenstände enthalten.

Preis: 97,99 Euro -> 29,99 Euro

Das Jahr 1899: Der Westen ist gar nicht mehr so wild und die Ära der Gesetzlosigkeit geht langsam aber sicher seinem Ende entgegen. Eigentlich denkbar schlechte Voraussetzungen für eure Outlaw-Karriere in Rockstars Open World-Meisterwerk Red Dead Redemption 2, aber so leicht lasst ihr euch nicht ins Bockshorn jagen. In der Rolle von Arthur Morgan seid ihr Mitglied der berüchtigten Van der Linde-Bande und bekommt die Veränderungen hautnah mit. Nicht nur müsst ihr euch mit hartnäckigen Gesetzeshütern und lästigen Pinkerton-Detektiven auseinandersetzen, auch der reiche und mächtige Magnat Leviticus Cronwall ist hinter der Bande her. Ein letzter Coup soll euch jetzt den sorgenfreien Ruhestand sichern, aber natürlich läuft nichts nach Plan. Das Open Word-Epos ist zu Recht eines der am besten bewerteten Spiele auf der PS4 und ihr könnt schon mal Abschied von anderen Hobbes nehmen, wenn ihr euch auf den Wild West-Trip einlasst. Die „Ultimate Edition“ beinhaltet reichlich zusätzliche Inhalte für den Story- und Online-Modus, zum Beispiel Bankraub-Mission und Bandenversteck, Talisman-Gameplay-Boni oder Zugang zum Camp-Stil „Überlebenskünstler“.

Preis: 99,99 Euro -> 34,99 Euro

Keine Frage: Die ersten beiden Shenmue-Spiele von Yu Suzuki sind echte Meilensteine der Videospielgeschichte. In den Sommerangeboten könnt ihr die Remaster-Versionen von Shenmue I & II jetzt für unter 10 Euro abgreifen und euch auf eine lange und hoch emotionale Reise begeben. Zur Story: Im Jahr 1986 wird der junge Ryo Hazuki Zeuge wie sein Vater von dem Chinesen Lan Di brutal ermordet wird. Dabei ging es wohl nicht um eine persönliche Fehde, sondern den “Spiegel des Drachen“, ein mysteriöses Artefakt im Beitz der Familie Hazuki. Ryo schwört bittere Rache und gelangt in einen verhängnisvollen Strudel aus Verrat und Tod. Das detailverliebte Szenario von Japan und Hong Kong der 1980er-Jahre ist beeindruckend, die Spielwelt riesig und mit unzähligen NPCs bevölkert, die ihrem eigenen Leben nachgehen. Neben der spannenden Hauptstory dürft ihr euch auf Abwechslung bei Arcade-Spielen und massig origineller Nebentätigkeiten freuen. Mit dem ebenfalls stark reduzierten Shenmue III wird die Saga zum Abschluss geführt. Das solltet ihr nicht verpassen.

Preis: 34,99 Euro -> 9,44 Euro

Gut 1000 Jahre vor den Ereignissen von „The Elder Scrolls: Skyrim“ bereist ihr den Kontinent Tamriel in dem epischen MMORPG The Elder Scrolls Online und legt euch unter anderem mit dem Daedra-Fürsten Molag Bal an. Wenn euch das jetzt alles nichts sagt: Keine Sorge, der Einsteige in die riesige Fantasy-Welt von Bethesda und Zenimax gelingt euch garantiert. Dafür sorgt schon das starke Tutorial. das euch behutsam in die Geschichte einführt. Wie es sich für ein AAA-Rollenspiel gehört, erstellt ihr zuerst einen Charakter ganz nach euren Vorstellungen, wählt ein Volk, eine Klasse und eine Allianz, an die ihr euch anschließen wollt und dann geht es schon auf zu den ersten Missionen. Stark: Jede noch so unbedeutend erscheinende Nebenmission ist mit einer spannenden Handlung und abwechslungsreichen Herausforderungen versehen. Zeitschinder-Aufgaben nach dem Motto „Sammle 10 Blümchen“ oder „ Erschlage 20 Ratten“ werdet ihr nicht finden. In dem mit knapp 10 Euro aktuell extrem günstigen Einsteigerpaket ist die Erweiterung „Morrowind“, die euch das Gebiet Vvardenfell eröffnet, mit dabei. Also macht euch auf nach Tamriel und erlebt die fantastische Welt und die spannenden Geschichten entweder Solo oder gemeinsam mit Freunden, wenn ihr euch auf eine der knackigen 12-Spieler-Prüfungen einlasst.

Preis: 19,99 Euro -> 9,99 Euro

Wie wäre es mit einem knallharten Ausflug in die Postapokalypse? InThe Surge 2 haben sich die Nanopartikel einer durchgedrehten KI im ganzen Land ausgebreitet und der menschlichen Zivilisation ein unrühmliches Ende bereitet. Schauplatz des taktisch geprägten Action-RPG ist Jericho City, eine zerstörte Metropole in der ihr gegen Horden an tödlichen Maschinenwesen antretet, um an überlebensnotwendige Ressourcen zu gelangen. Die umfangreiche Hauptstory und die zahlreichen Nebenaufgaben führen euch aber nicht nur in die Häuserschluchten einer zerfallenen Großstadt, sondern auch in bewaldete Gebiete ehemaliger Freizeitparks. An einen Besuch im Streichelzoo ist dabei allerdings nicht zu denken, denn überall lauern tödliche Gegner, vom Standard-Cyborg bis zum ultrabrutalen Boss. Die Möglichkeit bei Kämpfen gezielt Körperteile von Feinden abzutrennen um damit die eigene Rüstung zu verbessern, ist ein innovatives Feature, von dem ihr unbedingt Gebrauch machen solltet. Ansonsten gilt: Pures Soulslike mit Genre-bedingt extrem steiler Lernkurve und einer wirklich fantastischen Endzeit-Atmosphäre. Die „Premium Edition“ enthält zusätzlich alle Inhalte aus dem Season Pass, darunter auch die umfangreichen Erweiterung „The Kraken“ mit einer brandneuen Story.

Preis: 59,99 Euro -> 23,99 Euro

