PC Switch XOne Linux MacOS

Mit Bossgegnern wie diesem riesiegen Tausendfüßler ist nicht zu Spaßen - dafür lassen sie aber Siegel fallen, die das Tor zum finalen Areal öffnen.

Herausfordernde Echtzeit-Kämpfe

Während eines Runs findet ihr Relikte, die abwechselungsreiche positive Effekte mit sich bringen.

Relikte, Segen und Flüche

Die Story ist mehr als dünn ausgefallen. Nebenquests wie dieses dienen nur dem Freischalten von weiteren Händlern im Eingangslevel.

Fazit

Roguelike-RPG mit Echtzeitkämpfen

Einzelspieler

Für Profis

16,79 Euro, im Game Pass enthalten (Windows, MacOS, Linux, Xbox One)

In einem Satz: Weiche Schale, harter Kern – hinter der freundlichen Grafik verbirgt sich ein knallharter Dungeon-Crawler

Auf den ersten Blick wirktmit seiner bunten Pixelgrafik wie ein harmloser Dungeon-Crawler. Doch unter der charmanten Fassade verbirgt sich ein knallharter Roguelike-Titel im Stil von. Doch Eins nach dem Anderen: Weil der Schmied in den Minen verschwunden ist, schickt der lokale Magier einen einfachen Arbeiter, um ihn zu suchen. Nach und nach stellt sich heraus, dass mehr hinter den Aktivitäten in der Mine steckt. Doch der von euch eingangs gesteuerte Arbeiter wird das nicht mehr erfahren.Denn wie es sich für ein Roguelike gehört, ist der Tod eurer Spielfigur auch in Undermine unumkehrbar und ihr müsst jede Runde mit einer optisch anders ausgewürfelten Spielfigur starten. Mehr Unterschiede gibt es mangels Charakterwerten oder -klassen allerdings nicht. Die Progression erfolgt dagegen über die beim Schmied, Magier oder Alchemisten gekaufte Ausrüstung. Mit dem Gold, dass den Tod eurer letzten Figur zum Teil überdauert, könnt ihr dort permanente Vorteile wie erhöhte Gesundheit, eine stärke Hacke, weitere Plätze für Tränke oder effektivere Heilung durch Essen erwerben. Leider gibt es keine geänderten Grafiken für diese Aufwertungen und eine hochstufige Hacke sieht nicht anders aus als jede andere.So gerüstet geht es dann in den Dungeon, in dem ihr euch in einem an die alten-Titel erinnernden Echtzeitkampfsystem zahlreichen Feinden erwehren müsst. Eure Aktionen beschränken sich auf den Schlag mit eurer Hacke sowie dem boomerang-artigen Wurf mit dieser. Zusätzlich könnt ihr Tränke nutzen, über Fallen oder Monster springen und Bomben legen.Euer Ziel ist es, möglichst tief vorzudringen, dabei viel Gold mitzunehmen und den nächsten, aus vier Ebenen bestehenden Abschnitt zu erreichen, um dort die Schnellreise freizuschalten. Nicht nur eine Vielzahl an Gegnern mit simplen, aber individuellem Verhalten sowie verschiedene Fallen warten auf euch. Auch einige Bossgegner stellen sich euch in den Weg. Diese müsst ihr aber nur einmal besiegen, und bis auf den ersten sind diese bis kurz vor Schluss optional.Im Laufe eines Versuchs findet ihr außerdem regelmäßig Relikte, die verschiedenste positive Effekte mit sich bringen, etwa größere Waffenreichweite bei niedrigerem Schaden, oder die Chance, dass sich Gold, das ihr beim Schlag auf Goldadern in Felsen freisetzt, zufällig verdoppelt. Blaupausen erlauben euch mit einer zweiten Ressource, dem Thorium, das entsprechende Artefakt einmalig für den nächsten Versuch herzustellen und gleichzeitig als Zufallsfund freizuschalten. Spezielle Truhen und ein zufällig erscheinender Händler bieten euch noch stärkere Relikte an, doch der Preis für diese sind Flüche, die mit ihren negativen Effekten das Gegenstück zu den Relikten und den diesen sehr ähnlichen Segen darstellen.Schließlich könnt ihr noch Schlüssel finden, um Truhen und Räume mit Schätzen oder Händlern zu öffnen. Auch die Bomben sind nicht nur im Kampf nützlich, sondern können verborgene Beute und Geheimräume freilegen. Diese bieten gelegentlich auch Nebenquests, die dazu dienen, weitere Händler am Startpunkt freizuschalten, und das Grinding minimal auflockern.Und grinden müsst ihr, denn der Schwierigkeitsgrad zieht schnell an und die Zufallsräume machen mit vereinzelt ziemlich harten Kombinationen aus diversen Fallen und Gegnern die Sache auch nicht einfacher. Die Steuerung mit Gamepad ist dabei euer Freund, denn sie ist weitaus präziser als die mit Maus und Tastatur.Undermine löste bei mir mit seinen relativ kurzen Runs, nach denen schnell die ersten Upgrades bezahlt werden können, anfangs einen ziemlichen Suchteffekt aus. Der hohe Schwierigkeitsgrad birgt aber auch ein gewisses Frustpotential. So hat es mich knappe 7 Stunden und dutzende Tode gekostet, um auf Ebene 9 von etwa 20 vorzustoßen – nur um dort wieder brutal niedergemacht zu werden. Zwar sind die Angriffsmuster der Gegner gut erlernbar und vielen Angriffen kann man durch Sprünge im richtigen Moment ausweichen, aber oft reicht ein unglücklich ausgewürfelter Raum, um einen Versuch frühzeitig zu vereiteln.Es bedarf also einer gewissen Geduld und guter Reflexe, um in Undermine längerfristig Spaß zu haben. Wer beides mitbringt, bekommt einen humorvoll, spielerisch anspruchsvollen Genrevertreter mit vielen netten Ideen geboten.