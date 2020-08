PM: So einfach verbindet ihr Bluetooth-Geräte mit eurer PS4 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Damit ihr bequem kabellos spielen könnt, verbinden sich DualShock 4-Controller oder Motion Controller mit dem Funk-Standard Bluetooth mit eurer PS4. Welche Geräte schon einmal angemeldet waren, seht ihr unter [Einstellungen] – [Geräte] – [Bluetooth-Geräte]. Ein grüner Punkt zeigt an, welches Gerät aktuell angeschlossen und betriebsbereit ist.

Wenn ihr nun ein Bluetooth-Gerät anderer Hersteller nutzen möchtet, kommt es unter Umständen zu Komplikationen mit der Verbindung. Ein Beispiel: Ihr besitzt einen hochwertigen Bluetooth-Kopfhörer, den ihr gerne verwenden möchtet, um die Soundkulisse der Games richtig zu erleben. Oder eure Lieblingsmusik ordentlich laut zu genießen, ohne die Umgebung zu nerven. Drückt ihr auf dem Gerät den Bluetooth-Knopf, damit eine Verbindung mit der PS4 hergestellt wird, erscheint ein neuer Eintrag in der Liste der Bluetooth-Geräte. In unserem konkreten Beispiel der Kopfhörer SXFI Air von Creative.

Markiert ihr den neuen Eintrag und drückt auf die X-Taste, um das Gerät zu registrieren, kann es allerdings zu Fehlermeldungen kommen. Das sogenannte Pairing zwischen BT-Gerät und PS4 gelingt nicht. Das bedeutet natürlich auch, dass ihr die Bluetooth-Funktionen auch nicht nutzen könnt.

Die Lösung kommt in Form eines einfach zu installierenden Bluetooth-Adapters, der euch den Betrieb von nahezu allen erhältlichen Bluetooth-Audiogeräten möglich macht.

Bei dem Creative BT-W3 handelt es sich um einen Bluetooth 5.0 Audio Transmitter, den ihr einfach in den USB-Eingang eurer PS4 steckt. Der Transmitter hat einen modernen USB-C-Stecker, ein Adapter auf USB-A, den ihr für die PlayStation benötigt, liegt aber gleich bei. Sobald ihr die PS4 gestartet und den Transmitter angeschlossen habt, erscheinen unter [Einstellungen]-[Geräte]-[Audiogeräte] zwei neue Eintrage mit der Bezeichnung „USB-Headset (Creative BT-W3)“ in den Abschnitten „Eingabe-„ bzw. „Ausgabegerät“. Die Aufgabe Bluetooth-Geräte zu verbinden, übernimmt ab sofort der Audio Transmitter.

Zum Testen schließen wir gleich mal die Bluetooth-Kopfhörer SXFI Air von Creative an. Ein etwas längerer Druck auf den Knopf an der Frontseite des Transmitters und die blinkende Kontrollleuchte zeigt die Pairungsbereitschaft an. Drückt den entsprechenden Bluetooth-Button an dem Kopfhörer, die schicken Leuchtringe an den Ohrmuscheln blinken dann ebenfalls Bluetooth-Blau, und ein paar Sekunden später sind die Lauscher einsatzbereit. Wir haben ja bereits eine ganze Reihe Top-Modelle kabelgebundener oder drahtloser Headsets in unserem Artikel Fünf starke Gaming-Headsets für eure PS4 vorgestellt, aber der satte Bass, der angenehm ausgewogene Mittenbereich und kristallklaren Höhen des SXFI Air liefern noch mal einen ganz besonderen Hörgenuss.

Ob ihr euch jetzt in die, nicht nur klanglich, epischen Schlachten von Call of Duty: Warzone stürzt oder eure Lieblings-Playlist von einem PC streamt und rauf und runter hört: Die SXGI Air Kopfhörer werden euch mit dem satten Klangbild der 50 mm-Treiber und der einfachen Touchsteuerung begeistern. Hatten wir schon gesagt, dass ihr sogar eine SD-Karte direkt einstecken könnt und so den SGFI Air zum MP3-Player macht?

Tipp: Vom Kopfhörer zum Headset

So schön der Klanggenuss mit Bluetooth-Kopfhörern auch ist, wenn ihr Multiplayer-Spiele zockt, dann braucht ihr ein Mikrofon für den Voice Chat. Und das ist bei einem reinen Kopfhörer halt nicht inbegriffen. Auch hier bietet der BT-W3-Transmitter eine komfortable Lösung. Im Lieferumfang befindet sich ein qualitativ vernünftiges Analog-Mikrofon, das ihr einfach in die Klinkenbuchse des DualShock 4-Controllers steckt.

Ein paar kleine Einstellungen noch und ihr könnt den Kopfhörer weiter verwenden, habt aber jetzt zusätzlich auch ein Mikrofon zur Verfügung. Dazu wählt ihr unter [Einstellungen]-[Geräte]-[Audiogeräte] im ersten Abschnitt [Eingabegerät] den Eintrag „An Controller angeschlossenes Headset“ und als [Ausgabegerät] „USB Headset (Creative BT-W3)“. Achtet bitte auch darauf, dass auf der gleichen Seite unter [Ausgabe über Kopfhörer] „Gesamtes Audio“ ausgewählt ist.

Gut, dass ein Creative-Kopfhörer funktionieren wird, das haben wir schon erwartet. Aber wie schaut es mit Bluetooth-Geräten anderer Hersteller aus? Als nächstes Testmodell haben wir die Gamer-geeigneten Bluetooth-Earbuds Razer Hammerhead mit der PS4 gekoppelt. Das Prozedere bleibt gleich, ihr drückt auf dem Transmitter sowie den Razer Ohrsteckern ein paar Sekunden die Bluetooth-Taste und schon klappts einwandfrei mit der Verständigung.

Razer wirbt mit extrem niedrigen Eingangslatenzen von 60 ms und speziellen 13 mm-Treibern, die ordentlich Bass und dynamische Mittel- und Höhenbereiche liefern. Keine reine Werbeaussage, sowohl in Games mit gewaltiger Soundkulisse, als auch qualitativ hochwertigen Video- und Musikdateien dürfen sich eure Gehörgänge auf eine beachtliche Beschallung gefasst machen.

Auch günstigere Earbuds, beispielsweise die nur online zu erwerbenden PaMu Slide Mini Bluetooth von Padmate lassen sich einwandfrei mit dem Audio Transmitter verbinden. Die Sound-Qualität ist durchaus solide, Klangwunder solltet ihr aber keine erwarten.

Was mit Kopfhörern funktioniert, das sollte doch auch mit Bluetooth-Lautsprechern keine Probleme bereiten. Spoiler: Genau so ist es auch! Wenn ihr keine Rücksicht auf Mitbewohner oder Nachbarn nehmen braucht und es mal im wahrsten Sinne des Wortes beim Zocken mal so richtig krachen lassen möchtet – der TV aber irgendwie blechern klingt und die HiFi-Anlage zu weit weg steht – dann wären drahtlose BT-Lautsprecher eine richtig gute Alternative.

Bluetooth-Boxen bekommt ihr zwar schon für kleine Preise, aber für richtig dicken Sound mit überraschend fetten Bässen kommen eher hochwertigere Produkte in Frage. Ausprobiert haben wir die JBL Pulse 4, die ihr an jeden geeigneten Bluetooth-Sender/Empfänger anschließen könnt. Positioniert ihr die Boom-Box irgendwo im Umkreis eurer PS4, könnt ihr es klanglich richtig krachen lassen. Auch hier gelingt das Pairing störungsfrei innerhalb von wenigen Sekunden und System- sowie Game-Sounds erklingen beachtlich massiv aus der optisch originellen Box. Die Pulse 4 mit ihrem 360-Grad-Lautsprechersystem liefert dabei nicht nur ein extrem dynamisches Klangbild, sondern optional auch eine schicke Light Show für eure PS4-Party.