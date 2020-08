PS4

Neu! Neu! Neu! Was heute zählt, sind Innovation und Fortschritt. Das Alte muss weg, wir brauchen den Platz für Neues. Aber was bedeutet "neu" eigentlich? Eine Sache kann uralt sein, aber wenn wir sie das erste Mal sehen oder erleben, dann ist sie für uns noch originalverpackt. Und bei der zweiten Begegnung ist sie vielleicht anders. Anders ist auch irgendwie neu. So ergeht es jedenfalls dem Autor unseres ersten Lesetipps, der das Wiederspielen für sich entdeckt hat. Und den jungen Chiptunern, die alten 8-Bit-Sound neu erfinden, genau wie alte Podcaster sich selbst. Und noch etwas ist neu: Kati G. hat unser Titelbild überarbeitet! Wie gefällt euch der Entwurf? Schreibt es uns in die Kommentare.

Die Entdeckung des Wiederspielens

behind-the-screens.de am 14.07.2020 von Ben Strobel

Der Autor dieser sehr persönlichen Kolumne dachte früher genau wie ich: Einmal spielen reicht, danach nie wieder! Doch ein Ereignis, besser gesagt ein Spiel, hat seine Sichtweise um 180 Grad gedreht. Seit diesem Tag sind die Credits im Abspann für ihn nur der Anfang eines erneuten Durchlaufs. Mit jedem Neustart verändert sich sein Spielerlebnis, Überraschung weicht Vertrautheit. Unbesiegbare Monster jagen ihn durch Städte, wollen ihn töten. Doch er hat keine Angst mehr. Die Wiederholung hat ihn stark gemacht.

Chiptune – Mit dem Game Boy auf die Bühne

gameskultur.com am 28.06.2020 von Ingo Redenius

Für ungeübte Ohren sind Chiptunes eine fiepsig-quäkende Synapsenfolter. Echten Feinhörern perlt der Low-Bit-Sound dagegen im Gehörgang wie eine Flasche Veuve Clicquot Extra Brut Extra Old 2 im Gaumen. Pure Extase, sobald die Soundchips von Game Boy, NES oder C64 zu glühen anfangen. Einen intensiven Einblick, Entschuldigung, natürlich Einlauschung in die Chiptune-Szene gewährt dieser Artikel mit vielen Hörbeispielen und Videos.

Wo stehen wir 2020

stayforever.de am 12.08.2020 von Gunnar Lott und Christan Schmidt

Der Podcast StayForever feierte im letzten Monat seine 100. reguläre Folge. Zeitgleich belegte das Format in unserer Sonntagsfrage: Welcher deutsche Game-Podcast ist euer liebster? vom 12. Juli den ersten Platz. Das blieb auch bei den beiden Protagonisten Gunnar Lott und Christian Schmidt nicht unbemerkt und daher senden sie im Rahmen ihrer Standort-Bestimmung einen sehr herzlichen Gruß an die GamersGlobal-Community und an Jörg Langer! Das bleibt für immer.

Über die Ästhetik und den Wert des Spiels als Ware

crossmediaculture.de am 29.07.2020 von Johannes Alvarez Lopez

Über das tragische Aussterben von stylischen Spieleboxen hat es auch bei uns schon reichlich KommuniKATIon G.geben (Liebloser, digitaler Kram). Das Thema bewegt aber auch andere Autoren:innen, ihren Frust zu Papier und Bildschirm zu bringen. So beklagte unter anderem Sven Festag in seiner Kolumne auf quick-save.de den Tod der Handbücher. Crossmediaculture vergleicht nun Buch und Spiel - warum stellen wir uns das eine gerne ins Regal, verzichten aber so leichtfertig auf Handfestes, wenn es um unsere Games geht?

Fundstück: Was weiß ich schon?

igmonline.de am 06.07.2020 von Ahmet Iscitürk

"Wenn ich in der Wildnis auf Clicker-Jagd wäre hatte ich kein Glätteisen deswegen passend naturehair auf dem Bild, schreibt Lena Meyer-Landrut in ihrer Instagram Werbung für The Last of Us Part II. Jede einzelne Faser meines Körpers wollte sich beim Lesen übergeben, gleichzeitig verstehe ich aber, dass Sony seine Kohle lieber in Lenas 3,4 Millionen Follower, statt in die nicht IVW-geprüften 12.000 Käufer irgendeiner Videospielzeitschrift steckt. Reichweite ist wichtiger als Street Credibility."

Aus dem GG-Archiv: Die Mär vom Wiederspielwert

gamersglobal.de am 09.07.2011 von Bernd Wener

Als Lesetipper bemühen wir uns stets um ein ausgewogenes Meinungsspektrum, deswegen darf der eingangs empfohlene Jubelartikel zum Wiederspielwert nicht unwidersprochen bleiben. Den Widerspruch tätigte in diesem Fall unser User Bernd Wener vorausschauend schon vor neun Jahren. "Ziel erfüllt, abgehakt, nächstes Spiel.", lautet sein Motto.

Im Video: So echt wie in der Realität? Xbox-Lenkräder

Bloch spielt #6 | auto motor & sport

Ein Automagazin testet drei Gaming-Lenkräder in der Preisklasse zwischen 100 bis 1500 Euro. Und vergleicht das Fahrgefühl von Forza Horizon auf der XBox One X mit einem echten Porsche 911 GT2, den die Redakteure von auto motor & sport normalerweise auf der Nordschleife bewegen. Na das kann ja was werden... dachte ich. Und blieb dann doch die gesamte Stundezehn im Video hängen, um Bloch spielt mit Jörg spielt zu vergleichen! Wird es ein knappes Rennen?

Damit nicht genug der Neuheiten! Hagen Gehritz hat uns einen Videotipp geschickt... den ihr in der nächsten Ausgabe zu sehen bekommt. Es bleibt spannend! Bis dahin freuen sich Necromanus und Q-Bert auf eure fleissigen Zuschriften.