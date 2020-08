Epic vs Apple & Google: Gericht untersagt Engine-Blockade [U]

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS MacOS Android

Update vom 26.8.2020, 11:15 Uhr

Als Apple im Streit mit Epic Games drohte, der Firma den Zugang zu den Tools im App Store zu sperren, machte sich nicht nur Epic selbst Sorgen. Schließlich hätte die Sperrung zur Folge gehabt, dass die Unreal Engine im App Store und auf macOS nicht mehr aktualisiert werden kann. Dieses Szenario wurde nun durch eine Gerichtsentscheidung abgewendet. Grundlage der Entscheidung: Der potentielle Schaden für die Unreal Engine und für die gesamte Gaming-Industrie sei enorm, unabhängige Entwickler und Konsumenten eingeschlossen. Die zuständige Richterin schreibt weiter:

Epic Games und Apple steht es frei, gegeneinander zu klagen, aber ihr Streit sollte keinen Unbeteiligten Schaden zufügen.

Im gleichen Zug wird vorläufig Apple in Bezug auf Entfernung von Fortnite aus dem App Store Recht gegeben. Apple hatte den Battle-Royale-Megahit aus dem eigenen Store geworfen, nachdem Epic per Update in den Android- und iOS-Versionen ein neues Zahlsystem für die Premium-Währung eingeführt hatte, dass die Anteile der Plattformbetreiber an den Verkäufen umgeht. Auch Google entfernte Fortnite aus dem Android-Store, doch Epic nimmt in einer Kampagne explizit Apple ins Visier. So gibt es im Zuge eines "#FreeFortnite"-Turniers unter anderem Kostüme zu gewinnen, die Apple parodieren.

Im Bezug auf die angedrohte Blockade der Unreal Engine regten sich auch andere Teile der Industrie. So stellte sich General Manager Kevin Gammill von Microsoft in einer Unterstützungserklärung auf die Seite von Epic, in der er ebenfalls die potentiellen Schäden für Spielentwickler und Spieler betonte und von enormen Nachteilen schrieb, die sich für Titel mit Unreal Engine ergeben würden, wie etwa Microsofts Forza Street.

Update vom 19.8.2020, 12:10 Uhr

Der Streit zwischen Publisher, Entwickler und Store-Betreiber Epic mit dem Tech-Giganten Apple hat die nächste Eskalationsstufe erreicht: Apple droht damit, nach dem 28.8.2020 Epic den Zugang zur Entwicklungs-Umgebung des App Stores zu entziehen. Dies hätte nicht nur Folgen für Epics eigene Apps. Mit diesem Schritt würden auch Aktualisierungen der Unreal Engine für mobile Apple-Geräte unmöglich. Die Engine wird von Mobil-Portierungen wie Player Unknown's Battlegrounds und Mortal Kombat genutzt.

Epic hat erneut Klage gegen Apple eingereicht, um das zu verhindern. Darin heißt es: Apple hat nie eine Verletzung der Vertragsrichtlinien durch die Unreal Engine festgestellt – der Betreiber des App Store greife das Geschäft von Epic an Stellen an, die nichts mit dem Streit um das Battle-Royale-Spiel Fortnite zu tun hätten und würde das Geschäft von Epic irreparabel schädigen, noch bevor der Fortnite-Fall gerichtlich verhandelt wird.

Die Auseinandersetzung der beiden Parteien begann, als Epic dem Battle-Royale-Megahit Fortnite auf iOS und Android per Update eine Bezahloption hinzufügte, mit der die Gebühren an Apple und Google umgangen werden. Fortnite wurde daraufhin von den jeweiligen Betreibern erst aus dem App Store und dann auch aus dem Play Store entfernt und Epic verklagte sowohl Apple als auch Google.

Update vom 17.8.2020, 10:10 Uhr

Inzwischen hat auch Google infolge der von Epic integrierten neuen Bezahloption in Fortnite den Titel aus dem Play Store entfernt. Epic reichte darauf gegen Google Klage ein, wie zuvor schon gegen Apple. Aus der Klageschrift geht hervor, dass Epic mit OnePlus und LG verhandelte, um auf deren Smartphone-Modellen Fortnite vorinstallieren zu lassen und Googles Intervention den Deal verhindert habe. Auf Twitter meldete sich Epics CEO Tim Sweeney zu Wort. Er verteidigt das Vorgehen und wehrte sich gegen den Vorwurf, dass die (oft jugendlichen) Fortnite-Fans für die eigene Sache ins Boot geholt werden sollen, da es nicht um einen besonderen Deal für Epic gehe, sondern um "grundlegende Freiheiten für Konsumenten und Entwickler".

Originale Meldung vom 14.8.2020, 16 Uhr:

Momentan ist Fortnite nicht mehr auf Mobilgeräten von Apple im App Store verfügbar. Der Stein des Anstoßes verbirgt sich in einem Update für den erfolgreichsten Battle-Royale-Shooter, das Epic Games in einem Blog-Eintrag angekündigt hat: Damit wurde am 13.8.2020 der Preis für die Ingame-Währung V-Bucks mit einem permanenten Rabatt um bis zu 20 Prozent gesenkt. Für 1000 V-Bucks etwa von 9,99 Euro auf 7,99 Euro. Das gilt ohne Zusatzbedingungen für alle Konsolen-Fassungen, PC und Mac. Mobil müssen Kunden jedoch eine besondere Bezahloption verwenden und darin liegt eine Kampfansage an Google und Apple.

Für Store-Käufe auf Mobilgeräten mit Android und iOS erheben Google wie Apple als jeweilige Betreiber Gebühren in Höhe von 30 Prozent des Kaufpreises. Um die günstigeren V-Bucks auf Mobilgeräten zu erhalten, müssen Kunden eine neue Zahlart wählen, die Epic selbst eingeführt hat: Epic direct payment. Damit umgeht Epic diese Gebühren, die direkt im Blogpost genannt werden. Weiter heißt es:

Wenn Apple oder Google in Zukunft ihre Gebühren auf Zahlungen senken, wird Epic die Einsparungen an euch weitergeben.

Apple begründet die Entfernung von Fortnite aus dem Store damit, dass Epic mit dem neuen Zahlsystem gegen die Vertragsrichtlinien des Stores verstößt. Epic reagierte darauf mit einer Klage, in der die Store-Regeln des Tech-Giganten aus Cupertino als wettbewerbsschädlich ausgelegt werden und provozierte weiter mit einem Fortnite-Video, das an eine alte Apple-Werbekampagne angelehnt ist (ihr findet das Video unter diesen Zeilen). Gegenüber The Verge gab Apple an, eine Einigung mit Epic zu suchen, schloss aber eine Sonderlösung aus.