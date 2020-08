Ab heute am Kiosk: Retro Gamer 4/2020

196 Seiten Retro

Teaser Als Abonnenten seid ihr schon lange versorgt, nun können auch die Unterstützer des Kiosks um die Ecke die neue Ausgabe der Retro Gamer abholen und Artikel zu Half-Life, Pac-Man und mehr lesen.

Das erwartet euch in Retro Gamer 4/2020

Football Manager (Retro-Revival von Heinrich Lenhardt )

(Retro-Revival von ) Monster Hunter (Making of)

(Making of) Super Mario RPG (Klassiker-Check)

Grand Prix Simulator (Making Of)

(Making Of) 40 Jahre Pacman

Kostenlos reinschnuppern, kostenloses GG-Abo

Wir stecken mitten im Hochsommer, die Temperaturen sprengen jede Skala und übertreiben können wir außerdem noch sehr gut. Alles wunderbare Gründe also, um sich in die kühle Wohnung oder an den Badesee zu verziehen und in Erinnerungen an alte Tage zu sinnieren. Dieist ab heute bei jedem gut sortierten Kiosk zu finden.Für den Genuss dieser Ausgabe packt ihr am besten schon einmal das Brecheisen aus. Das Titelthema befasst sich nämlich mit. Wir gehen nicht nur ausführlich auf die Abenteuer von Gordon Freeman selbst ein, sondern auch darauf, welchen Einfluss sie auf nachfolgende Titel genommen haben. Und auch die Source-Engine sowie den neuen Vertriebsweg Steam nehmen wir genau unter die Lupe.Ihr wisst schon alles über Half-Life oder wollt ganz einfach mehr Lesestoff? Kein Problem! In der Retro Gamer 4/2020 findet ihr Retro-Revivals zu beispielsweiseoder, geschrieben von Spielejournalistenveteranen wieund. In weiteren Artikeln beleuchten wir die Historie vonund, widmen uns der Entstehung vonundund verteilen saftiges Expertenwissen zuund. Und lasst euch so viel gesagt sein, das ist nur ein Bruchteil der Themen in diesem Heft!Wie gewohnt, könnt ihr in die aktuelle Retro Gamer vorab reinschnuppern. GamersGlobal-Premiumenten erhalten wie gewohnt eine extralange Version. Die allgemeine Leseprobe (siehe Link unten) bietet euch dieses Mal 13 Seiten:Unsere GamersGlobal-Premium-User erhalten in ihrer exklusiven Leseprobe sogar 27 Seiten. Ihr findet die Abo-Vorschau auf RG 4/202020 wieder in eurem Abo-Profil (dort, wo auch die PDF-Premium-Magazine aufgelistet werden). Die zusätzlichen Themen lauten wie folgt:Wer ein Jahresabo von GamersGlobal Premium (oder gar Premium+) abgeschlossen hat, kann einmalig ein kostenloses RetroGamer-Heft erhalten. Dazu schließt ihr über euer GG-Aboprofil ein Retro-Gamer-Abo mit dem eMedia/Heise-Verlag ab, das ihr nach Erhalt der kostenlosen Ausgabe gleich danach wieder kündigen könnt. Oder, viel besser natürlich, dauerhaft beziehen – so verpasst ihr keinen Retro Gamer mehr. Die weiteren Vorteile von GamersGlobal Premium

