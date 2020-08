Kena - Bridge of the Spirits erhält Gratis-Upgrade für PS5

PC PS4 PS5

Im Rahmen des "Die Zukunft des Gaming"-Events von Sony im Juni 2020 kündigte Ember Lab mit Kena - Bridge of the Spirits einen Titel an, der vor allem durch seine Optik auffiel. Denn das Spiel gleicht grafisch so stark einem Animationsfilm der Marke Pixar, dass man sich glatt wundern könnte, woher das kommt. Betrachtet man den Hintergrund der Entwickler, beantwortet sich diese Frage aber schnell. Das Studio hat bisher hauptsächlich Figuren für Werbefilme animiert, zu den bekanntesten Kunden dürften Coca Cola und die MLB gehören. Außerdem hat Ember Lab den Zelda-Fanfilm Majora's Mask - Terrible Fate animiert.

Auf die Frage eines Spielers auf Twitter hin gab das Studio nun an, dass Kena - Bridge of the Spirits ein kostenfreies Upgrade auf die PS5-Fassung erhalten soll. Wenn ihr also die PS4-Version erwerbt und erst später auf die neue Konsolengeneration umsteigt, dürft ihr den Titel mit umziehen. Außerdem wird das Spiel im Epic Games Store erscheinen. Einen Release-Termin gibt es aber noch für keine der Versionen.