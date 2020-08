Pizza Simulator: Der Lieferdienst kommt 2021

Die Pizza ist des Deutschen liebstes Fast-Food-Gericht – noch vor Döner und Currywurst-Pommes. Das zeigt nicht nur exemplarisch diese Umfrage , sondern auch die Tatsache, dass es mitseit den Neunzigern eine hierzulande erfolgreiche WiSim-Reihe zum belegten Teigfladen gibt. In diese Pappschachtel will sich ab 2021 auch dervom polnischen Entwickler Gaming Factory quetschen.

Mit einer Mischung aus Strategie, Simulation und Management will man dabei frische Zutaten in den Steinofen schieben. In der Rolle eines Pizza-Restaurant-Managers seid ihr nicht nur für das Zusammenstellen der perfekten Pizza aus über 50 Zutaten zuständig, sondern müsst euer kleines Restaurant durch geschicktes Marketing bekannt machen, es am Laufen halten, euch gegen sabotierende Mitkonkurrenten zur Wehr setzen und den Lieferdienst durch Routenplanung zum pünktlichsten und besten der Stadt entwickeln. Wichtigster Unterschied zu bisherigen Genre-Spielen ist der Verzicht auf Comicgrafik. Eine selbst belegte Pizza sieht tatsächlich wie eine aus – hoffentlich ist sie noch heiß, wenn sie voraussichtlich im kommenden Jahr auf PC und Konsolen ausgeliefert wird.