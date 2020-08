ZX Spectrum Next: Kickstarter des Retro-Computers erfolgreich

andere

Henrique Olifiers wandte sich im Jahr 2017 an die Community von Kickstarter, um mit ihrer finanziellen Hilfe eine Neuauflage des beliebten 80er Jahre Homecomputers ZX Spectrum fertig zu entwickeln.

Die Idee Olifiers, ein System auf FPGA-Basis (Field Programmable Gate Arrays) zu erschaffen, das die Original-CPU des Spectrum bis ins kleinste Detail nachbildete, um so 100-prozentige Kompatibilität mit aller Soft- und Hardware der ZX-Spectrum-48 und -128er-Reihen zu gewährleisten, hatte die Backer überzeugt. Die 3.113 Unterstützer stellten statt dem angepeilten Zielbetrag von 250.000 Pfund fast das Dreifache zur Verfügung. Binnen der nächsten drei Jahre entwickelte sich der Computer stetig weiter: Statt der ursprünglich geplanten 3.5 und 7 MHz Taktfrequenz, über die der Z80-Hauptprozessor verfügen sollte, taktete die finale Version mit bis zu 28 MHz im per Firmware-Update verfügbaren Turbo-Modus, während das System am Ende statt auf 512 KByte auf einen MByte Arbeitsspeicher zurückgreifen konnte, der bei Bedarf auf zwei MByte aufgerüstet werden konnte. Über einen Raspberry Pi Zero als Coprozessor konnte zusätzliche SID-Kompatibilität, ein USB-Port und 3D-Fähigkeit implementiert werden. Im Frühjahr dieses Jahres wurden die letzten Geräte der finalen Version des ZX Spectrum Next dann an ihre neuen Besitzer versandt.

Seit drei Tagen ist es nun soweit: Die Kickstarter-Kampagne mit der zweiten Revision des Computers ist live. Nach nicht einmal fünf Minuten war der Zielbetrag von 250.000 Pfund bereits überschritten und steht aktuell, mit 27 Tagen bis zum Ende des Crowdfundings, bereits bei über 963.000 Pfund. Damit sind bereits die ersten Stretch-Goals der Kampagne erreicht. Jeder Next, der mit 300 Pfund für die normale Version, beziehungsweise mit 325 Pfund für die Version mit RasPi-Coprozessor zu Buche schlägt, wird nun mit zwei MByte RAM ausgeliefert und bekommt ein farbiges Handbuch, das in die Funktionen des Computers und die Grundlagen in BASIC einführt. Zusätzlich werden die Spiele Baggers in Space und Dawn of the Night Knight mitgeliefert.

Die zweite Revision des Computers kommt dabei mit einigen Verbesserungen im Vergleich mit dem ersten Modell. Unter die neuen Systemspezifikationen fallen unter anderem der direkt verfügbare 28 MHz-Modus, dank dem ersten Stretch-Goal 2 MB verbaute RAM, ein verbessertes WLAN-Modul sowie die Echtzeituhr.

Die genauen Spezifikationen des Computers könnt ihr auf der verlinkten Kickstarter-Seite einsehen.