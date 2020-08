Atomic Heart: Bosskampf und Musik von Doom-Komponisten im Trailer

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Der russische Entwickler Mundfish hat einen neuen Gameplay-Trailer zu seinem kommenden Adventure-Shooter Atomic Heart veröffentlicht. Atomic Heart ist in einer alternativen Zeitlinie auf dem Zenit der Sowjetunion angesiedelt. Als Agent P3 untersucht ihr die Fehlfunktion eines riesigen Roboterfabrik-Komplexes, die aus einem uralten Science-Fiction-Film stammen könnte.

Im neuen Trailer seht ihr, dass euer Agent es nicht nur mit schwer bewaffneten Haushaltsrobotern zu tun kriegt, die in den Kriegsfall-Modus geschaltet haben. Auch biologische Mutanten machen die Hallen des Komplexes unsicher, so wie der Boss am Ende des 7-minütigen Clips. Akustisch bekommt ihr einen Vorgeschmack auf den Soundtrack, an dem Mick Gordon beteiligt ist, der für die Soundtracks von Doom (im Test, Note 8.5) und Doom Eternal (im Test, Note 9.0) viele Lorbeeren geerntet hat. Wer mehr von Gordons industriellem Sound will, ist mit Atomic Heart besser beraten als mit dem kommenden DLC The Ancient Gods für Doom Eternal, da es zum Bruch zwischen Komponist und Entwickler kam (Doom Eternal: Nach Musik-Streit gehen id und Komponist getrennte Wege).