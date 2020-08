Minecraft - Dungeons: Erweiterung Creeping Winter erscheint im September

PC Switch XOne PS4

Wie Microsoft bekannt gibt, wird Minecraft - Dungeons (im Test, Note: 6.5) in Kürze mit einem DLC bedacht. Am 8. September 2020 wird die Erweiterung Creeping Winter erscheinen und der Name verrät schon, was euch erwartet. In den neuen Missionen müsst ihr einen Eissturm überstehen. Natürlich gibt es passende neue Gegner und Items. Ob Artefakte, Schätze, Waffen oder Rüstungen, die Möglichkeiten, um euren Charakter weiter anzupassen, sollen umfangreich werden und thematisch natürlich an die frostige Thematik der Erweiterung angepasst sein. Außerdem ist die Rede von rutschigen Eisflächen, die wohl einen neuen Kniff in die Bewegungsmechanik bringen werden.

Neben Creeping Winter werden am 8. September 2020 aber noch weitere Neuigkeiten ihren Weg in Minecraft - Dungeons finden. So gibt es neue Händler und tägliche Quests. Letztere sollen auch mal die ganze Spielmechanik umkrempeln und so für Abwechslung sorgen. Besagte Verkäufer erhaltet ihr beispielsweise, indem ihr sie auf euren Streifzügen durch die Missionen befreit und danach werden sie sich in eurem Lager niederlassen. Zu ihnen gehören der Schmied, der eure Waffen verbessert, und der Gift Wrapper, mit dessen Hilfe ihr Gegenstände im Multiplayer mit anderen Spieler teilen könnt. Außerdem soll es möglich sein, die Level der Händler zu erhöhen, so dass sie mehr und bessere Waren im Angebot haben.

Als letzte Minecraft-Dungeons-bezogene Neuerung für den 8. September 2020 gibt Microsoft an, dass eine physische Version an diesem Datum erscheinen wird. Die Hero Edition erscheint für Xbox One, PS4 und Nintendo Switch und umfasst neben dem Hauptspiel die DLCs Jungle Awakens und Creeping Winter. Zudem erhaltet ihr einzigartige kosmetische Items, die nur Käufern der physischen Fassung von Minecraft - Dungeons zur Verfügung steht.