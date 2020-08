PC

Um das Spiel zu starten, müsst ihr im ausgelagerten Starthub an der Klospülung ziehen.

Ausgangssituation

Ein Blick in den Spiegel und ihr seht euer Antlitz. Ich gehe davon aus, dass die Darstellung der Haare ein Bug ist – sicher bin ich mir aber nicht.

Seichtes Gameplay

Hier gilt es die Glühbirne und die Tür farblich korrekt zuzuordnen. Es ist die einzige Handlung, die ich als „leichtes Rätsel“ durchgehen lasse.



Psychedelische Visuelle

In What Happened seht ihr die Welt aus Stiles Augen, mit einem von Ängsten, negativen Erinnerungen und depressiven Gedanken geprägten Blick auf Vergangenheit und Gegenwart. Zudem haben sich seine Gedanken bereits als sichtbares und bestimmendes Gegenüber manifestiert, das nahezu durchgängig auf euch einredet. Stiles ereilen zudem Flashbacks, und die Umgebung verändert sich ständig, ganze Areale stehen dann unter Wasser oder sind vereist. Visuelle Licht- und Blitzeffekte tauchen die Spielwelt in andere Farben, der Bildschirm wabert, wackelt oder dreht sich. Da What Happened keinen unverzerrten Blick in die „Normalität“ gibt, haben sich diese Effekte für mich schnell abgenutzt - ich gehe von einem Gewöhnungseffekt aus, und viele der Inszenierungen empfand ich als derart billig, dass sie mich zum Schmunzeln gebracht haben. Emotional erreicht oder gegruselt hat mich dieses Spiel nie, lediglich in den letzten Abschnitten hat mich das Gezeigte angeekelt. Der Angriff der Schmetterlinge, gepaart mit einem visuellen Effekt an den Bildrändern.

Technische Umsetzung

Auch wenn euch in What Happened einige wirklich schöne Bilder erwarten, die Präsentation des Spiels in seiner Gesamtheit ist schwach. Dank grafischer Fehler, liebloser Texturen und wenig ambitionierten Charaktermodellen und -bewegungen verdient sich der Titel eine Höchstnote in der Trashwertung. Viele der Zwischensequenzen wirken derart grotesk, dass sie mich unfreiwillig amüsierten. Dazu kommt, dass auf „Kleinigkeiten“ wie Lippensynchronität und realistische Gestik oder Mimik großzügig verzichtet wurde. Gut gefallen hat mir hingegen die Soundkulisse, insbesondere die Sprachausgabe ist gelungen. Da die Tastaturbelegung nicht frei konfigurierbar ist und eine Steuerung mit WASD für mich als Linkshänder äußerst unkomfortabel ist, habe ich mit dem Gamepad gespielt. Das funktioniert gut. Die Steuerungsoptionen beschränken sich jedoch auch auf das Nötigste. Warum ich allerdings erst umständlich in den Starthub wechseln muss, um ins Optionsmenü zu gelangen, ist mir nicht erklärlich.



Fazit

Fazit

Ohne Checkzusage hätte ich What Happened kurzerhand wieder deinstalliert und obwohl sich der Titel an einem oder zwei Tagen durchspielen ließe, habe ich es nie länger als eine Stunde am Stück „Ingame" ausgehalten. What Happened hat mich durchgehend gelangweilt und genervt. Technisch ist hier einiges im Argen, aber darüber könnte ich hinwegsehen, wenn mir spielerisch oder beim Storytelling etwas Gehaltvolleres geboten worden wäre. Das ist meiner Meinung nach aber nicht der Fall. Wenig Interaktion mit der Umwelt, keine Rätsel, lediglich stupides Suchen nach Gegenständen oder auslösen von Triggern. Die Story ist ein klischeehafter Ritt durch ernste Themen: Psychische Erkrankung, Drogenkonsum, Mobbing und Suizidalität. Wenn diese Themen inhaltlich behandelt werden, dann bitte mit der notwendigen Seriosität und nicht wie eine Zirkusattraktion. Dass sich dieser unterdurchschnittliche Titel am Ende tatsächlich erdreistet, mir die Schuld für das "schlechte Ende" in die Schuhe zu schieben, setzt dem ganzen nur die Krone auf.

Psychologisches Horrorspiel für PC

Einzelspieler

Für Einsteiger

Preis: 20,99 Euro (Steam)

In einem Satz: Spielerisch und technisch einfältiger Titel, der ernsthafte Themen behandeln möchte, sich aber in Klischees und Effekten verheddert und auf ganzer Linie scheitert.

Nach rund sechs Stunden habe ichmit dem „schlechten Ende“ abgeschlossen. Einem Finale irgendeiner Art fieberte ich zu diesem Zeitpunkt schon lange entgegen. Aber das mir zum Abschluss mitteilt wurde, ich hätte den Protagonisten retten können, wenn er mir nicht so egal gewesen wäre, frustrierte und ich fragte mich: Hat mich der Titel wirklich Entscheidungen treffen lassen?In What Happened spielt ihr den Teenager Stiles. Der befindet sich, gelinde gesagt, in einer Multiproblemsituation: Seine Freundin Maya hat ihn verlassen und ist nun mit seinem besten Freund Ben zusammen. In der Schule wird er gemobbt und von einem Typen verprügelt. Zudem belastet ihn ein schwerer Schicksalsschlag und er leidet an einer psychischen Erkrankung, die sich in regelmäßigen Zwiegesprächen mit seinen destruktiven Gedanken und einer verzerrten Wahrnehmung der Realität widerspiegelt. Außerdem konsumiert er Drogen. Mit der Einnahme eines LSD-Trips auf dem High-School-Klo beginnt die Odyssee für Stiles – und für mich.Ihr steuert Stiles mit Gamepad oder Maus und Tastatur durch die Spielwelt, Hauptschauplätze sind die High School oder seine Gedankenwelt. Neben offeneren Arealen findet das Geschehen auch in abgeschlossenen Räumen statt. Die Grundmechanik bleibt jedoch gleich: Ihr sucht nach relevanten Orten um ein Ereignis zu triggern, damit es weitergeht, ihr müsst ein Objekt finden oder mit einem Gegenstand interagieren. Um richtige Rätsel handelt es sich nicht, vielmehr nutzt ihr Zugschalter von Lampen, macht euch auf die Suche nach Glühbirnen und schraubt sie in eine Fassung, durchsucht Schubladen nach Schlüsseln oder Briefen. Zudem gilt es Fluchtsequenzen zu bestehen und labyrinthartige Gebilde zu durchqueren. Da mir in vielen Abschnitten nicht klar war, was ich zu tun hatte, irrte ich ziellos herum - bei der Spielerführung bekleckert sich der Titel nicht mit Ruhm. Außerdem erwarten euch im Spielverlauf unzählige Korridore und Gänge, die euch mit psychedelischen und verzerrenden Effekten penetrieren.