Ubisoft bringt Sam Fisher zurück – aber nicht in einem Splinter Cell

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Wenn ihr wieder einmal in die Haut von Agent Sam Fisher schlüpfen wollt, bietet euch Ubisoft bald die Gelegenheit dazu. Fans des leisetretenden Action-Helden, die auf einen neuen Teil von Splinter Cell hoffen, wurden allerdings nicht erhört. Sam steigt nicht als Hauptfigur seines eigenen Spiels wieder in den Ring, sondern stößt als neuer Operator mit Codenamen Zero zum Kader des taktischen Multiplayer-Shooters Rainbow Six - Siege. Mehr darüber, wie Sam sich in Siege spielt, erfahrt ihr am 16. August 2020.

Erst Ende Juli 2020 wurde bekannt, dass der französische Publisher-Riese mit Netflix an einer Anime-Serie zu Splinter Cell arbeitet. Ubisoft zeigt also wiederholt, dass Splinter Cell und sein Held nicht vergessen wurden – nur ein neues Spiel steht aktuell noch in den Sternen. Die Chancen für ein neues Spiel der Reihe werden mit Gastauftritten und im Falle eines Erfolgs der Serie gewiss nicht schlechter.