Realms Deep 2020: 3D Realms kündigt Digital-Event für September an

PC XOne PS4 Linux MacOS

Die Entwickler von 3D Realms haben in ihrer Funktion als Publisher ein digitales Event für das erste September-Wochenende 2020 angekündigt. Während der zwei angesetzten Live-Streams am Samstag, 5. 9. und Sonntag, 6. 9., jeweils von 20:00 - 1:00 Uhr deutscher Zeit sollen auf der Realms Deep 2020 ganze 20 neue Spiele als Weltpremiere aus eigenen und Partner-Studios angekündigt und weitere 40 aktuell bekannte Titel näher vorgestellt werden.

Als Studios mit dabei sind unter anderem New Blood Interactive (Dust, Gloomwood), NightDive Studios (System Shock, Doom64), Running with Scissors (Postal) und andere. Es sollen Neuigkeiten zu Core Decay, Hell Hunt, Hellbound, Hedon, Nightmare Reaper, Prodeus, The Adventures of Square, SCP - Blackout, Limitless Hunger, Warfork, Dread X Collection, Retchid, HROT, Fallen Angels, Hellscreen, Paradox Vector, Brutal Fate und einiges mehr gezeigt werden.

Als Gäste und Interviewpartner sollen zahlreiche Größen und Legenden der Branche neben Voice-Actors und Schaupielern auftreten. Darunter Namen wie John Romero, Tim Willits, Cliff Bleszinski, American McGee, Chuck Jones und Jon St.John (die Stimme von Duke Nukem) und einige mehr. Das Event soll zudem Live-Lets-Plays zu aktuellen und Retro-Titeln bieten. Auch wird es Merchandise geben, die Erlöse sollen direkt an die gemeinnützige Organisation Child's Play gehen. Natürlich kann während des Streams auch direkt gespendet werden.

Realms Deep 2020 kann auf dem offiziellen Twitch-Kanal von 3D Realms verfolgt werden. Weitere Infos gibt es auf Twitter, Facebook, YouTube sowie auf der 3D-Realms-Website und Discord. Im Anschluss könnt ihr euch noch den einminütigen Event-Trailer anschauen.