Letsplay-Crowdfunding und Folge 0: Hagens gefährliche Reise in Outward

Ruf der Reisekasse

PC XOne PS4

Teaser Hagen will in seinem ersten Letsplay mit euch eine Reise voller Gefahren antreten. Ob das klappt habt ihr mit dem Crowdfunding in der Hand. Wie lange wird er in Folge 0 in der Wildnis überleben?

Nach Warhammer 2-Elfenkönig Jörg und Sekiro-Shinobi Dennis wirft nun auch Hagen seinen Hut in den Ring und bittet euch um Unterstützung, um in Outward als Entdecker und Abenteurer den tödlichen Fantasy-Kontinent Aurai zu bereisen. Daran hat er sich für seinen Test des Survival-Rollenspiels für Hartgesottene schon einmal probiert. Nun packt ihn wieder die Reiselust – und sollten die vielen bewussten (und teils vielleicht auch unbewussten) Ecken und Kanten von Outward wieder zu Beißspuren in Hagens Gamepad führen, kommt dieses Mal wenigstens Schadenfreude für euch herum!

Die bereits aufgenommene Folge 0 startet das Crowdfunding: Ihr erlebt in rund 40 Minuten den warmherzigen Empfang des Spiels, denn der Held wagt sich nur deshalb in die gefährliche Welt, weil ihm sonst ein Mob die Bleibe unterm Hintern wegpfändet. Lernt auf der verzweifelten Suche nach Arbeit das Stätdtchen Cierzo kennen, bevor Hagen sich vor die Tore wagt. Läuft beim ersten Anlauf alles gut oder erwartet ihn schon der erste Tod...?

Die Reise nach draußen will in Outward gut vorbereitet sein: Nicht nur Monster und Banditen, sondern auch Hunger, Durst und Krankheit sind eine ständige Gefahr. Ohne Zelt ist der Held beim Schlafen der Witterung ausgesetzt, ohne Lagerfeuer kann er Proviant nicht genießbar machen und ohne Lampe wird er in den stockfinsteren Verließen blind umherirren. Obendrein gibt sich Outward in den Rollenspiel-Elementen sehr oldschoolig: Es gibt keine Questmarker, kein Questlog und auf der fast unbeschrifteten Karte wird die eigene Position nicht angezeigt, so dass Hagen sich an der Umwelt orientieren muss.

Wo wir bei der Karte sind: Als Dank für eure Finanzierung der Abenteurer-Reise in Outward wird Entdecker Hagen die Dungeons und Türme (und was er sonst noch bei seinen Expeditionen auftut) nach Spendern benennen. Würde also Redaktionshündin Rita was in den Geldtopf werfen, könnte Hagen beispielsweise fortan vom "Rita-Platz" reden, wenn er sich durch die Spielwelt bewegt. Oder die von Amphibienwesen verseuchte Höhle heißt fortan Dennis-Grotte und der Gipfel eines majestätischen Bergs Krone des Jörg.

Die Folgen des Letsplays selbst in frei für jeden anschaubar. Für jede rund 30-minütige Folge des Letsplays setzen wir 125 Euro an. Nur wenn bis zur Deadline am 25.08.2020, 10 Uhr die ersten 10 Folgen mit 1250 Euro brutto finanziert werden, kann das Letsplay länger als diese zehn Folgen gehen (das eingesetzte Geld wird auf jeden Fall in Folgen umgewandelt!). Wir planen drei Folgen pro Woche (Dienstag, Donnerstag und Sonntag). Ab Folge 11 gilt unser übliches Printup: Sind am Erscheinungstag der letzten Folge eines Fünfer-Blocks nicht die nächsten fünf Folgen finanziert, endet das Crowdfunding, und die verbliebenen Folgen erscheinen noch.

Hagen freut sich auf euren Beitrag für die Reisekasse! Und ihr könnt euch auf ein ungewöhnliches Letsplay freuen, dass einmal kein Soulslike, Strategiespiel oder herkömmliches 3D-RPG ist.