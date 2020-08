Remedy: Weiteres Spiel in der Welt von Control und Alan Wake in Arbeit

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Am 27. August 2020 erscheint mit AWE die zweite Erweiterung für den Action-Titel Control (im Test, Note 8.5) von Remedy. In einem Blogpost auf der Website des Entwicklers stimmte Sam Lake, Creative Director bei Remedy, auf den Release ein. Der Name AWE bezeichnet dabei nicht nur die Altered World Events, die im Spiel vom Federal Bureau of Control erforscht und unter Verschluss gehalten werden. Die drei Buchstaben verweisen gleichzeitig auf Alan Wake (im PC-Test), den Protagonisten des gleichnamigen Spiels.

Schon vorher fanden sich in Control Verweise auf die Erlebnisse des unglücklichen Schriftstellers als Easter Eggs. Doch mit AWE sind beide Spiele nun ganz direkt im selben fiktionalen Universum angesiedelt und treffen aufeinander. Damit erfüllt sich ein Traum von Remedy, wie Lake erklärt:

Mehr als 10 Jahre lang hatten wir diesen verrückten Traum. Die Idee, dass die Geschichten in einigen unserer Spiele miteinander verbunden würden. Eine verbundene Welt aus Geschichten und Ereignissen mit gemeinsamen Charakteren und gemeinsamer Lore. Jedes Spiel steht für sich, aber jedes Spiel ist auch eine Tür in ein größeres Universum mit aufregenden Möglichkeiten für Crossover-Events. Langsam und geduldig planten wir hinter den Kulissen, um das wahr werden zu lassen. Ich freue mich riesig, euch zu sagen: Die Zeit ist gekommen, um die ersten konkreten Schritte auf diesem Weg zu gehen.

Lake nennt diese geteilte fiktionale Welt im Beitrag schlicht Remedy Connected Universe und den AWE-DLC das erste offizielle Crossover dieses Universums. Zum Schluss wirft er dann einen Blick in die Zukunft, denn die finnischen Entwickler haben bereits mehr für ihr Universum ausgeheckt:

Das ist nur der bescheidene Anfang. Wir arbeiten bereits hart an einem zukünftigen Remedy-Spiel, das ebenfalls in diesem Universum angesiedelt sein wird.

Mit der AWE-Erweiterung wird die Saga um Alan Wake das erste Mal seit 2012 offiziell fortgesetzt. Damals spann Alan Wake's American Nightmare (im Test, Note 7.5) für Xbox Live Arcade (später auch auf PC) das offene Ende des Hauptspiels und dessen beiden Story-DLCs weiter und bescherte der Handlung einen vorläufigen Abschluss.