Elfenhof im 6. Monat: Neuer Schatzkanzler, neue Strategie? (beendet)

Teaser Nach der epischen Live-Folge 50 sind wir weit vorangekommen und stehen doch dort, wo wir begannen. Denn die Gottheit Karma-Instanz lacht über unsere Siege und zaubert aus dem Nichts Armeen herbei...

Update 13.8.: Der Elfenhof hat gesprochen: Wir gehen in der Kampagne auf „Normal“ (klare Mehrheit) und streben den Ritualsieg per Verteidigung mit einzelnen Ausfällen an (knappe Mehrheit).

Seit 112 Runden und 50 Folgen läuft nun schon unser interaktives Warhammer 2-Letsplay, der komplette sechste Monat und die Hälfte des siebten sind finanziert. Danke an die beste Community der Neuen Welt! Danke an den Elfenhof!

Bevor wir zu den gerade mal zwei, allerdings wohl das gesamte Schicksal der Elfen bestimmenden Entscheidungen des Monats kommen, begrüßen wir zunächst den edlen Truffe als neuen Schatzkanzler. Es wird lange dauern, bevor er an die Verdienste des edlen Chorazeck oder gar an dessen Tapferkeit in der Schlacht herankommt. Denn auch der edle Truffe wird selbstverständlich in eine unserer Armeen beordert (der kurzzeitig mitkämpfende und schnell verstorbene Raymond v.Truffe in der Live-Folge war nur ein ferner Verwandter!).

Als Kriegsräte des Monats begrüßen wir fast ausschließlich bestehende und wiederkehrende Edle: Truffe, noir 8, Claus, Borknorg, Chorazeck, DavidPM, Ciang, hotzenrockz, TheRaffer, Zerberus77, SupArai, jguillemont und CaptainKidd,

Vor dem Elfenhof liegen zu Monatsbeginn nur zwei, dafür besonders schwerwiegende Entscheidungen. Wir bitten alle Elfenedlen, heute und morgen genau darüber nachzudenken.

Die erste Entscheidung hat mit dem Wirken der Gottheit Karma Instanz zu tun: Obwohl wir seit vielen Wochen viele starke Dunkelelfen-Armeen zerschmettern, erscheinen immer wieder neue, ja, ihre Zahl nimmt sogar zu -- trotz gleichzeitiger Abwehr von Chaos-Armeen, übrigens. Und es sind auch keine hastig zusammengekratzten Horden, sondern vollständig bestückte Elitearmeen. Wie diese in der kurzen Zeit überhaupt rekrutiert werden können und in welchen Städten, ist bereits jenseits unserer Vorstellungskraft. Schmerzhaft wird es für unseren edlen Kopf, darüber nachzusinnen, wie es der uns in der Städtezahl deutlich unterlegene Gegner schafft, diese auszurüsten und monatlich zu besolden.

Die Elfenwelt müsste darauf quasi mit industrieller Kriegsführung reagieren und fortan namenlose Massenarmeen mustern, die durch taktische Armeen-Überzahl in einer Autoschlacht nach der anderen die ständigen KI-Geschenke abarbeitet. Ob dies der Unterhaltung der edlen Elfen zuträglich wäre, wagen Wir zu bezweifeln. Deshalb stellen Wir in der Entscheidungsvorlage 06-01 zur Debatte, der Macht der Gottheit Karma Instanz zu huldigen und die KI zu besänftigen, indem wir in der Kampagnenschwierigkeit von Schwer auf Normal zurückgehen.

Die zweite Entscheidung hat mit unserer grundsätzlichen Strategie nicht nur im sechsten Elfenmonat, sondern vermutlich darüber hinaus zu tun: Bislang war es der Plan, den Ritualsieg einzufahren, den der beiden Konkurrenten Dunkelelfen und Echsenmenschen hingegen durch Eroberungen zu erschweren. Wohl niemand, der spitze Ohren trägt, hat die komplette Zerstörung aller anderen Fraktionen in Erwägung gezogen.

Nun müssen wir Uns in der Entscheidung 06-02 auf die grundsätzliche Strategie einigen:

Ist es unser Ziel, A) weiter den Ritualsieg anzustreben? Dann müssen wir sofort das vierte Ritual starten und uns dann weiter entscheiden: Spielen wir A1) rein defensiv auf diesen Sieg hin, verteidigen uns also auf Ulthuan und rüsten starke Armeen für die Endschlacht. Oder versuchen wir A2) weiterhin, den der Dunkelelfen (und danach den der Echsenmenschen) durch eigene Offensiven zu verhindern? Das hieße, nach dem vierten Ritual unsere geballte Macht nach Westen zu schicken (wie es der bisherige Plan war).

Oder geben wir B) die Hoffnung auf den Ritualsieg auf und versuchen, militärisch zu gewinnen? Das hieße, zu Beginn von Folge 51 NICHT das nächste Ritual anzugehen und sofort alles nach Westen zu werfen. Wir geben aber zu bedenken, dass uns für den Militärsieg nicht mehr genug Zeit bleiben könnte. Denn selbst wenn wir die Dunkelelfen besiegen, müssten danach auch noch die Echsenmenschen niedergerungen werden -- die das vierte Ritual bereits vor einigen Runden starteten und aktuell auf dem Weg zum Ritualsieg sind.

Entscheidet weise, werte Elfenhöflinge. Es geht hier um nichts Geringeres als die Zukunft der Neuen Welt und den Fortbestand der Asur!