Sega: Mehr Spiele für PC dank Erfolg von Persona 4 Golden

Im Zuge der Präsentation der Geschäftszahlen für das erste Quartal im Fiskaljahr 2021 äußerten sich President/COO Haruki Satomi und Senior Executive Vice President/CFO Koichi Fukuzawa vom japanischen Unternehmen Sega Sammy zur künftigen PC-Strategie des Publishers Sega. Dank der sehr guten Verkaufszahlen von Persona 4 Golden von Entwickler Atlus auf Steam (Persona 4 Golden erreicht 500.000 PC-Spieler) denkt Sega nicht nur über weitere Ports bereits erschienener Titel nach.

In der Übersetzung von personacentral.com heißt es:

Wir haben ein Remaster von Persona 4 [Golden] gemacht, ein Titel der zuvor auf der Playstation Vita verkauft wurde, und ihn in diesem Fiskaljahr auf Steam verkauft. Wegen der guten Kritiken des Spiels und des niedrigen Preises waren die Verkaufszahlen viel höher als erwartet. Wir werden weiter Portierungen früher erschienener Titel auf Steam und neuen Plattformen aktiv bewerben. Wir befinden uns zudem in Verhandlungen mit Plattformbetreibern für neue Spiele in der Zukunft und erwägen Möglichkeiten, jeden Titel unter günstigen Bedingungen zu verkaufen. Dazu zählen Maßnahmen wie PC-Versionen von Multiplattform-Titeln von Anfang an vorzubereiten.