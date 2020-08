PM: PRINCE OF PERSIA®: THE DAGGER OF TIME VR ESCAPE ROOM IST JETZT VERFÜGBAR (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 10. August 2020 – Ubisoft® gab heute den Start des dritten standortbasierten VR Escape Rooms, Prince of Persia®: The Dagger of Time, an ausgewählten Standorten bekannt. Prince of Persia: The Dagger of Time ist ein teambasiertes Abenteuer, das in der Welt der Prince of Persia: Sands of Time-Trilogie spielt. Prince of Persia: The Dagger of Time baut auf den Erfolg der Ubisoft VR Escape Rooms Assassin’s Creed® – Beyond Medusa’s Gate und Escape the Lost Pyramid auf, womit Ubisoft die Position auf dem standortbezogenen VR-Markt weiter ausbaut.

Der Trailer zu dem Escape Room kann unter folgendem Link gefunden werden:

Prince of Persia: The Dagger of Time wurde von Ubisoft Düsseldorf entwickelt und lässt zwei bis vier Spieler als Teams zusammenarbeiten, um Rätsel zu lösen und einen Weg aus einer neugestalteten Festung der Zeit zu finden. In der Geschichte werden die Spieler von Kaileena, der Kaiserin der Zeit, gerufen. Die Spieler sollen ihr helfen, die finsteren Pläne eines Magiers zu vereiteln, der versucht die Sanduhr der Zeit wiederherzustellen, um eine Armee aus Sand-Monstern zu erschaffen. Damit die Spieler erfolgreich aus der Festung entkommen, müssen sie zusammenarbeiten und ihre Fähigkeit zur Problemlösung auf die Probe stellen. Dabei greifen sie auf außergewöhnliche Kräfte wie die Manipulation der Zeit durch den Dolch der Zeit zurück.

