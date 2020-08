Cyberpunk 2077 Night City Wire: Lebenslinien, Musik, Waffen und mehr

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Cyberpunk 2077 ab 58,19 € bei Amazon.de kaufen.

CD Projekt Red hat heute eine erneute Ausgabe der Night City Wire genannten Livestream-Serie abgehalten, bei der das Studio stetig neue Informationen zu Cyberpunk 2077 (in der Preview) veröffentlicht. In den Fokus gestellt wurden zunächst die drei Lebenslinien, zwischen denen ihr euch zu Spielbeginn entscheiden müsst und die massiven Einfluss auf die Story haben werden: Street Kid, Nomad oder Corpo. So wird bei dem Straßenkind die typische Story von einem jungen Menschen erzählt, der hoch hinaus will. Der Nomade hingegen ist der klassische Außenseiter, dessen wertvollstes Gut Frieden und Familie ist. Und zu guter letzt gibt es natürlich noch den Angestellten der großkapitalistischen Arasaka-Firma, unter dessen glänzender Haube es ganz massiv schmutzig ist.

Je nachdem, welchen Ursprung ihr für euren Charakter wählt, gestalten sich auch eure späteren Erfahrungen. Street Kids kennen sich gut in der Unterwelt aus, der Nomad hingegen hat hingegen bei Spielbeginn erstmal das Problem, wie er überhaupt in die Stadt Night City kommt. Auch in den Dialogen werden sich die Herkünfte auswirken. So wurde in dem Livestream eine Mission angeführt, in der ihr mit einer Straßengang zu tun haben werdet, eine Konzern-Angestellt euch aber einen anderen Plan vorstellt. Je nachdem, ob ihr ein Arasaka-Mitarbeiter seid oder ein Nomad habt ihr unterschiedliche Antwortmöglichkeiten.

Als Street Kid werdet ihr öfters auf Charaktere wie Padre treffen, die im Spiel "Fixer" genannt werden. Das sind typische Unterwelt-Menschen, die ihr aufsucht, wenn ihr besondere Gefallen erfüllt bekommen wollt.

Ein großer Fokus wurde in der Präsentation auch auf einen bestimmten Teil der Musik gelegt, die mit Johnny Silverhand zusammenhängt – dem Charakter, den Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 spielt. Es geht um den Song A like Supreme von Samurai. Natürlich handelt es sich dabei um eine fiktive Band, hinter denen die seit 1991 existierende schwedische Punk-Band Refused steht. Wenn ihr Interesse daran habt, wie Refused als Samurai klingt, dann könnt ihr euch ein paar Songs auf den gängigen Musikstreaming-Diensten anhören.

Natürlich dürfen bei einem First-Person-Rollenspiel im Cyberpunk-Szenario ausgefallene Waffen nicht fehlen. Und so setzt ihr euch mit Laser-Katanas zur Wehr, lass die bereits bekannten Mantis-Klingen aus euren Armen fahren, haut mit den Gorilla-Armen ordentlich auf den augmentierten Lukas oder nutzt zielsuchende Raketenwerfer.

Unterteilt werden die Fernkampfwaffen in Power, Tech und Smart. Power-Waffen lassen die Kugeln von Wänden abprallen, Tech-Geschossen durchschlagen Deckungen und Wände und Smart sucht automatisch nach seinem Ziel, wenn ihr die Waffe abfeuert. Neue Waffen kriegt ihr klassisch: Entweder kauft ihr sie bei Händlern oder erhaltet sie von erlegten Gegnern oder findet sie in besonderen Truhen. Rollenspiel-typisch gibt es unterschiedlich Seltenheitsgrade, je nachdem wie gut euer gefundener Schießprügel ist, desto bessere Effekte hat hat.

Durch Zielfernrohre, Schalldämpfer und Software-Mods passt ihr eure Waffen außerdem weiter an euren Spielstil an. Beispielsweise könnt ihr eure Schieprügel so umprogrammieren, dass sie eure Gegner nicht töten. Natürlich sind die Waffen, die CD Projekt sich hat einfallen lassen, auch oftmals von außergewöhnlicher Natur: So gibt es eine Zielsuchende Flinte mit acht Läufen – und ja, das bedeutet, dass ihr acht Gegner auf einen Streich ausschalten könnt.