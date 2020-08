Resistance: Insomniac teasert Neuigkeiten zur Shooter-Reihe an

PS3

Resistance – Fall of Man ab 9,99 € bei Amazon.de kaufen.

Ganze neun Jahre ist es nun her, dass mit Resistance 3 (im Test, Note: 8.0) der letzte Teil der Shooter-Reihe von Insomniac Games erschienen ist. Das Studio hat als letzten großen Titel das PS4-exklusive Spider-Man (im Test, Note: 9.0) veröffentlicht und arbeitet mit Spider-Man - Miles Morales aktuell an einem Quasi-Nachfolger. Außerdem zeichnet das Studio für das ebenfalls für PS5 erscheinende Ratchet and Clank - Rift Apart verantwortlich.

Mit einem Tweet deutet Insomniac Games nun allerdings an, dass Neuigkeiten zur Resistance-Reihe ins Haus stehen könnten. Der Beitrag zeigt einen Screenshot aus dem ersten Teil der Shooter-Reihe und den Text "Hold the Line!", was frei übersetzt so viel wie "Bleib dran!" bedeutet. Ob das Studio uns damit eine Remastered-Version des Erstlings anteasern will oder gar ein Resistance 4 ins Haus steht, das ist nicht bekannt. Sobald es hierzu Neuigkeiten gibt erfahrt ihr das natürlich bei GamersGlobal.