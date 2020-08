PM: Der Erfolg von Fall Guys in Zahlen – bereits über zwei Millionen Spieler und Spielerinnen vergnügen sich auf Steam (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Über 2 Millionen Jelly Beans haben auf Steam ihren Spaß mit Fall Guys

Das euphorische Team von Mediatonic und Devolver Digital freuen sich bekannt zu geben, dass Fall Guys: Ultimate Knockout seit seiner Veröffentlichung am 4. August mehr als zwei Millionen Spieler und Spielerinnen auf Steam begrüßt hat und für die Firmen damit die erfolgreichste Markteinführung aller Zeiten darstellt.

Um diesen Meilenstein zu feiern, hat das dynamische Duo in der Einführungswoche des Spiels eine Fülle von auffälligen Fall Guys-Zahlen gesammelt, um noch mehr Aufmerksamkeit für ihre kleinen Jelly Beans zu generieren,

„Es war überwältigend – wir schauen mit Demut auf die Einführung und den freundlichen Empfang für die Fall Guys. Wir sind allen unseren Spielern unglaublich dankbar für ihre Unterstützung und haben große Pläne für die Zukunft des Spiels“, erklärt ein fröhlicher Paul Croft, Mitbegründer und Chief Games Officer von Mediatonic. „Wir sind begeistert von der Resonanz und können nicht glauben, wie beliebt unsere kleinen Jelly Beans bereits geworden sind!“

Fall Guys hat auch die Kritik der Spiele- und Mainstream-Medien auf sich gezogen und die Aufmerksamkeit der weltweit meistgesehenen Streamer auf seinen unaufhaltsamen Stolperkurs in Richtung Großartigkeit gelenkt. Und da solche Meldungen spontan entstehen, wurden nur englische Zitate zusammengeklaubt.

“I get the feeling this thing is going to be big” – Forbes

“This is an unmissable, sugary treat, bursting with kaleidoscopic entertainment” – The Guardian

“In a crowded and self-serious genre, an utterly tangential, silly sort of survival-slash-battle-royale game is welcome.” – WIRED

“Fall Guys is a delightful and colorful trifle: the perfect counter programming to the year 2020.” – The Verge

“Deserves to be placed on the pedestal with all the other phenomenal titles that debuted this year.” – Esquire

“A collection of exciting minigames and a burst of every colour under the rainbow makes Fall Guys a consistent delight.” – IGN

“When I’m not playing Fall Guys, I’m watching other people play Fall Guys.” – Polygon

“As casual and silly and fun to play as Fortnite looks like it should be.” – PC Gamer

“Fall Guys made my daughter laugh so much and so quickly that it must be a kind of magic.” – Eurogamer

“It’s how battle royale games should be, and it’s been great to see such a pure example of it from a game that doesn’t, for once, involve grenades or assault rifles.” – Kotaku

“I haven’t had this much fun with friends in an online game in all of 2020” – Ars Technica

Fall Guys: Ultimate Knockout ist jetzt auf PlayStation 4 und PC via Steam erhältlich. PS+-Abonnenten können den ganzen August lang KOSTENLOS einsteigen. Stolpern Sie über fallguys.com , schließen Sie sich Discord an und folgen Sie @FallGuysGame bei Twitter – für regelmäßige Updates. Damit bereitet man sich auch perfekt auf seinen unvermeidlichen Misserfolg vor den Augen der ganzen Welt vor.