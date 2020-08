PC Switch XOne PS4

Ihr reist als Komponist Thomas Evans Ende des 19. Jahrhunderts ins Sker Hotel, nachdem er einen verzweifelten Hilferuf eurer Freundin Elizabeth Williams erhalten habt: Sie ist in dem Gasthaus gefangen und ihre Familie ist dem Wahnsinn verfallen. Eure Aufgabe inist es, dem Horror zu begegnen, der das Anwesen befallen hat, und Elizabeth zu retten. In diesem Indie-Check erfahrt ihr, ob sich der Aufenthalt für euch lohnt.Kaum seid ihr im Hotel angekommen, erreicht euch der erste Anruf von Elizabeth: Die Familie Williams entpuppt sich als Verbrecherbande, die durch das Gesangstalent ihrer Mutter, der ersten "Maid von Sker", einst Gäste ins Hotel gelockt, geplündert und ermordet hat. Nun soll die Tochter diese Rolle einnehmen, die sich daraufhin vor ihren Häschern versteckt hält. Doch steckt noch mehr hinter dem betörenden und tödlichen Gesang.Elizabeth schickt euch auf die Suche nach vier Metallzylindern, die gebraucht werden, um ein Gegenlied zu komponieren. Indem ihr Schlüssel aufsammelt erschließen sich euch nach und nach weitere Bereiche des Hotels. Die Story erlebt ihr durch Telefonate mit Elizabeth, zudem lauscht ihr Grammophonen und sammelt Notizen auf, die überall verstreut sind. Ihr erfahrt mehr über die Maid of Sker, die Motive der Familie Williams sowie über das Grauen, das sich die letzten Jahre im Hotel zugetragen hat. Ausgiebiges Erkunden aller Räumlichkeiten wird belohnt, zusätzlich lassen sich kleine Musikstatuetten als Sammelobjekte finden.Einen Großteil des Spiels verbringt ihr damit, auf der Suche nach Gegenständen durch die Gänge des Hotels zu schleichen. Natürlich seid ihr nicht alleine: Die Familie Wiliams und die Bewohner schlurfen blind durch die Gänge, lauernd auf jedes kleine Geräusch, das ihr von euch gebt. Da ihr weitgehend wehrlos seid, könnt ihr euch nur mit Geduld und Lautlosigkeit an ihnen vorbei stehlen. Wenn sie euch sehr nahe kommen, haltet ihr die Luft an, um nicht entdeckt zu werden. Zu Spielbeginn erlebt ihr so einige spannungsgeladene Momente. Leider verliert sich das Gefühl von Bedrohung und Routine setzt ein, sobald ihr das Prinzip verinnerlicht habt. Da es keinerlei Abwechslung bei den Gegnertypen gibt, müsst ihr euch nur selten auf neue Situationen einstellen. Lediglich einzelne Fallen machen euch das Leben ein wenig schwerer. Plötzliche Schockmomente und geskriptete Szenen werden nur spärlich eingesetzt, Nervenkitzel kommt insgesamt nur selten auf. Kleinere Rätsel lockern die Suche nach den Gegenständen auf.Die Präsentation von Maid of Sker weiss vom ersten Augenblick an zu gefallen. Die Grafik ist stimmig und insbesondere das Hotel ist sehr detailliert gestaltet. Schade, dass Thomas nur wenig mit seiner Umgebung agieren kann. Die Soundkulisse unterstreicht die dichte Atmosphäre: knarzende Schritte, Hintergrundgeräusche und die dezente Musik schaffen ein schaurig-schönes Mittendrin-Gefühl. Allerdings wirken die Reaktionen der Gegner auf Lärm eher unausgegoren: zwar werden sie auf eure lauten Schritte und euren Atem aufmerksam, doch ignorieren sie geflissentlich zufallende Türen, lärmende Gitter und Aufzüge. Damit wird das Spiel seinem eigenen Anspruch nicht gerecht.Die Steuerung von Maid of Sker ist mit sperrig wohl am besten beschrieben. Thomas ist zwar recht agil, Feinden könnt ihr durch einen kurzen Sprint entkommen. Allerdings prallt ihr viel zu oft gegen unsichtbare Wände oder bleibt irgendwo hängen. Ein umgekippter Baumstamm entpuppt sich als unüberwindbares Hindernis, da ihr im Spiel nicht springen könnt.Es fällt mir schwer, eine positive Empfehlung für Maid of Sker auszusprechen. Das Schleichprinzip nutzt sich recht schnell ab, weswegen sich das Gruseln für mich im weiteren Verlauf in Grenzen hielt. Erst zum Ende hin nimmt Maid of Sker an Fahrt auf, auch wenn Parallelen zu einer bekannten Horrorspielserie unübersehbar sind. Für ein Horrorspiel bot es mir zu wenig Spannung, zudem fühlte ich mich kaum gefordert. Als Walking-Simulator könnte das Spiel wegen der atmosphärischen Präsentation ganz gut funktionieren. Dies könnt ihr sogar in einem Safe-Mode testen, der dann alle Gegner aus dem Spiel entfernt. Habt ihr bereits Erfahrung in einschlägigen Horrorspielen wie beispielsweiseodergesammelt, solltet ihr in Erwägung ziehen, das Spiel auf dem höchsten der drei Schwierigkeitsgrade zu spielen.