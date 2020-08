MoMoCa #358

Teaser Dennis und Hagen rekapitulieren die Live-Folge des Warhammer-Letsplays und schüren Vorfreude auf Serienliebe für Schätze jagende Peitschenschwinger, Trojaner-Tests und weitere Inhalte dieser Woche.

Ein neuer Montag, ein neuer MoMoCa. Quasi direkt aus dem Twitch-Stream zum Warhammer-Letsplay, der bis zu später Stunde lief, trottet Hagen vor das Homeoffice-Mikrofon und wird auf der anderen Seite von verbliebenen Wuselgnomen und Dennis begrüßt. Die beiden kommen flott zur Sache, denn irgendwer muss schließlich die Gnome wieder einfangen! Das Duo erzählt Schmankerl vom gestrigen Live-Abend und löst auf, welche Titel ihr am liebsten in der Rubrik Serienliebe gewürdigt sehen wollt. Dazu verraten beide, was euch diese Woche erwartet. Darunter natürlich ein Test zum größten Release der Woche, Total War Saga - Troy und die jüngste Folge der Serienliebe über kultige Indy-Adventures, die inzwischen selbst in ein Museum gehören. Und nachdem auch eure drängenden Fragen und Anregungen beantwortet wurden, fällt ihnen sogar wieder ein, was sie am Wochenende gemacht haben. Alle Themen im Überblick: