PM: Sommerangebote 2020: Habt ihr Lust auf Couch-Koop und Online-Multiplayer? (Sony Playstation Blog)

Jede Menge starke Spiele zum absoluten Schnäppchenpreis: Noch bis zum 19. August sichert ihr euch im PlayStation Store mit den Sommerangeboten Mega-Rabatte auf absolute Top-Titel. Ihr spielt besonders gerne kooperativ mit Freunden gemütlich auf der Couch oder zeigt allen eure Spielstärke im Online-Multiplayer? Dann haben wir ein paar spannende Vorschläge für euch.

Von wegen „Viele Köche verderben den Brei“: In dem herrlich chaotischen Multiplayer-Geheimtipp Overcooked der Worms-Macher Team 17 und dem kleinen Indie-Studio Ghost Town Games kann es gar nicht wuselig genug zugehen. Mit bis zu vier virtuellen Küchenchefs teilt ihr euch eine Großküche und sollt dafür sorgen, dass alle Bestellungen ordentlich angerichtet und vor allem zeitnah an die sehr hungrigen Kunden ausgeliefert werden. Das Spielprinzip klingt simpel, verlangt von eurem Team aber eiserne Disziplin und immer die perfekte Übersicht über die stetig anwachsende Zutatenliste. Sonst droht schnell eine kulinarische Katastrophe, wenn beispielsweise ein Topf zu lange auf dem Herd schmort, der Inhalt anbrennt und dann Feuer fängt. Zückt ihr nicht in Windeseile einen Feuerlöscher, breitet sich eine Welle der Zerstörung in der Küche aus und hält den ganzen Betrieb für geraume Zeit auf. Und das passt der ungeduldigen Kundschaft natürlich gar nicht.

Preis: 15.99 Euro -> 6,39 Euro

In dem dritten Teil der schön schrägen Borderlands-Serie spielt ihr wieder einen intergalaktischen Kammerjäger, der sich mit allerlei Weltraum-Monstern und Bösewichtern auseinandersetzen muss. Sucht euch zu Beginn von Borderlands 3 einen Charakter mit individuellen Fähigkeiten und Anpassungsmöglichkeiten aus, zum Beispiel die Sirene Amara oder den Beastmaster FL4K und tretet gegen die völlig durchgeknallten Calypso-Zwillinge Troy und Tyreen an. Das skrupellose Geschwisterpaar will alle Banditen-Clans vereinen und die ultimative Macht des Universums an sich reißen. Das muss natürlich verhindert werden und ihr bereist auf eurer Odyssee im All gleich mehrere Planeten, um Troy und Tyreen das Handwerk zu legen. Die abgedrehte Comic-Ballerei und das Sammeln von mindestens einer Bazillion unterschiedlicher Knarren macht im Splitscreen gemeinsam mit Freunden besonders viel Spaß. Ihr braucht euch noch nicht mal untereinander um die fette Beute balgen, jeder bekommt seinen fairen Anteil. Außer ihr nutzt den kompetetiven Modus, dann heißt es: Wer zuerst kommt, lootet auch zuerst.

Preis: 69,99 Euro -> 29,39 Euro

Es geht doch nichts über ein paar Runden mit einem Fun-Racer, um die Freundschaft so richtig auf die Probe zu stellen. Also schnappt euch das Kart-Game Crash Team Racing Nitro-Fueled in den Sommernageboten und heizt mit Crash Bandicoot, N. Gin oder Small und Big Norm aus dem breiten Fahrerfeld an freischaltbaren Charakteren über die Pisten. Das rundum gelungene Remake des gut zwanzig Jahre alten PS One-Klassikers macht einfach richtig gute Laune, egal ob ihr euch alleine im Abenteuer-Modus gegen KI-Konkurrenten beweist oder im Splitscreen und Online gegen menschliche Kartfahrer antretet. Um das Siegertreppchen zu besteigen, müsst ihr euer ganzes Kart-Können auf den abgefahrenen Strecken beweisen. Natürlich sammelt ihr auch hilfreiche Gegenstände wie TNT-Kisten ein, mit denen ihr die Mitfahrer quälen könnt, aber es zählt nicht nur das Glück, sondern eher wie gut ihr in den Haarnadelkurven mit der genialen Slide Boost-Mechanik umgeht. Ein echtes Fun-Racer-Komplettpaket mit massig Strecken, Fahrern und spannenden Spielmodi.

Preis: 39,99 Euro. ->. 23,99 Euro

Zombies gehen immer, besonders wenn die wandelnden Untoten nicht gemütlich durch die Gegend schlurfen, sondern in einem beängstigendem Tempo anstürmen und problemlos Schutzzäune überwinden. Und das dank der innovativen „Swarm Engine“ des Entwicklers Mad Dog Games auch noch in bislang unvorstellbaren Massen. In World War Z stellt ihr euch als Einzelspieler mit KI-Begleitung oder gemeinsam mit bis zu vier Spielern in der Koop-Kampagne den hirnhungrigen lebenden Leichen, die in gigantischen Schwärmen auftauchen und über euer Team herfallen. Rund um die Welt führt euch die Story an die illustren Schauplätze der Buchvorlage in New York, Moskau oder Tokio, in denen ihr die Horden bekämpft. Zur Verfügung stehen euch dabei 16 unterschiedliche Charaktere und ein üppiges Waffenarsenal aus Schrotflinten, Maschinengewehren und Handgranaten, um den bedrohlichen Massen an eklig wimmelnden Leibern Einhalt zu gebieten. Dabei bekommt ihr es aber nicht nur mit Standard-Zombies, sondern auch mit einer Reihe fieser Mutationen zu tun. Gegen Hunter, Lurker oder Bulls braucht ihr schon eine geeignete Team-Taktik und reichlich Feuerkraft, damit ihr das nächste Level seht.

Preis: 29,99 Euro. -> 11,99 Euro

Das schwedische Entwicklerstudio Dice hat für dem Weltkrieg-Shooter Battlefield V wirklich alles aus der Frostbite-Engine herausgeholt und schickt euch auf eine optisch opulente Tour de Force durch die Schlachtfelder des 2. Weltkriegs. In der Kampagne erlebt ihr sowohl in den Straßen Rotterdams, als auch in der Wüste oder im Pazifik die epischen Kriegsgeschichten, in denen ihr unter anderem in „Der letzte Tiger“ einen deutschen Tiger-Panzer bemannt und gegen eine feindliche Übermacht kämpft. Die Kampagne ist stark, aber das Herzstück von Battlefield V sind die Mehrspieler-Modi, beispielsweise der Battle Royale-Modus „Feuersturm“, in denen ihr mit bis zu 64 Spielern in die Schlachten zieht. Wählt eine Klasse, die euch ganz besonders liegt und übernehmt eine Kampfrolle, zum Beispiel Sturmsoldat, Sanitäter, Aufklärer oder Versorgungssoldat und steigt im Rang auf, während ihr mit eurem Trupp KI-Feinde oder menschliche Gegner in „Durchbruch“, „Luftlandung“, „Eroberung“ oder „Vorherrschaft“ besiegt.

Preis: 49,99 Euro ->. 14,99 Euro

Wenn ihr euch für das Final Fantasy-Universum interessiert, dann steigt ihr mit der Final Fantasy XIV Online Complete Edition aktuell mit satten 50% Rabatt in die fantastischen Abenteuer der Onlinewelt Eorzea ein. Das umfangreiche Komplettpaket enthält nicht nur das Grundspiel „A Realm Reborn“, sondern gleich auch mit „Heavensward“, „Stormblood“ und „Shadowbringers“ sämtliche bisher erschienenden Erweiterungen. Wählt eine Klasse, bastelt euch einen perfekten Charakter im Heldenbaukasten und macht euch direkt auf die ersten Monster zu erlegen, neue Freundschaften zu schließen, Chocobos zu züchten und die Mysterien der spannenden Story langsam zu lüften. Grundsätzlich könnt ihr euch alleine durch die grandiose Fantasy-Welt schlagen und notwendige Dungeons mit zufällig ausgewählten Kameraden bestreiten, aber zusammen mit einer festen Truppe machen die anspruchsvollen Abenteuer und Boss-Kämpfe noch mal so viel Spaß.

Preis: 54,99 Euro. -> 27,49 Euro

