Xbox Series S: Controller-Verpackung bestätigt zweite Konsole

Bereits im Juli 2020 kamen aufgrund von geleakten Dokumenten Gerüchte darüber auf, dass Microsoft neben der Xbox Series X noch eine weitere Konsole in der Entwicklung hat. Die Xbox Series S, Codename Lockhart, wurde nun scheinbar aufgrund der Controllerverpackung des neuen Controllers bestätigt. Erwerben konnte das Eingabegerät der Twitter-Nutzer Zak S, die Informationen wurden von den Kollegen von The Verge verifiziert und als echt bestätigt.

Laut der Verpackung sei der Controller kompatibel mit der Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10, Android und iOS. Was ebenfalls spannend ist: Das Gamepad liegt in weißer Form vor, die seitens Microsoft noch gar nicht offiziell bestätigt wurde. Wo genau Zak S den Controller her hat ist nicht bekannt. Laut seinem Tweet habe er den neuen Controller "in der Wildnis" auf einer Weiterverkaufsseite gefunden.

Die Xbox Series S soll nach den aktuellen Informationen eine schwächere Version der Xbox Series X sein. So soll sie im Gegensatz zu den 16 GB RAM der großen Konsole lediglich mit 7,5 GB aufwarten, anstelle 12 Teraflops kommt sie nur auf 4 Teraflops Grafikleistung. Der verbaute Professor soll ebenfalls auf AMDs Zen-2-Architektur basieren. Bestätigt wurden seitens Microsoft noch nichts, der Redmonder Konzern bleibt uns aber ohne noch weitere Informationen zu der oder den Nextgen-Konsolen schuldig. Einen Preis oder ein konkretes Release-Datum gibt es bisher noch nicht, lediglich vom Weihnachtsgeschäft 2020 ist die Rede.

Damit ihr einen Vergleich habt, hier noch einmal die wichtigsten Spezifikationen von Sonys Playstation 5, die ebenfalls im Weihnachtsgeschäft 2020 erscheinen soll. Diese wird laut Herstellerangaben 10,3 Teraflops liefern, ebenfalls 16 GB RAM zur Verfügung stehen haben und ihr Prozessor wird ebenfalls auf der Zen-2-Architektur basieren. Allerdings wird die Recheneinheit nicht wie bei der Xbox One X mit bis zu 3,8 Ghz takten, sondern lediglich mit bis zu 3,5 Ghz.