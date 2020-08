Project xCloud: Microsoft zeigt mobile Controller und Headset

Erst Anfang der Woche haben wir über die Integration des Cloud-Gaming und Streaming-Services Project xCloud in den Xbox Game Pass Ultimate von Microsoft berichtet. Neben einigen Beispielen aus den anfangs 100 verfügbaren Titeln waren im entsprechenden Werbevideo auch diverse Controller und Gamepads zu sehen, die an Android-Smartphones montiert oder kabellos verbunden werden konnten, um eine komfortable mobile Spielerfahrung per Streaming zu ermöglichen.

Im folgenden, etwa dreieinhalb-minütigen Video, das ihr unter der News gleich anschauen könnt, hat Microsoft nun die unterstützten Geräte näher vorgestellt. Es handelt sich dabei um Peripherie, die von lizenzierten Drittanbietern beziehungsweise Microsoft-Partnern zur Verfügung gestellt wird und teilweise parallel zum Start des Streamingdienstes im September im Handel erworben oder vorbestellt werden kann.

Folgende Geräte werden von Scott Weber, dem Verantwortlichen für Xbox Partner Hardware, im Video vorgestellt:

Razer Kishi - Universal Gaming Controller für Android (Xbox), eine Art Joycon-ähnliches Gamepad für Smartphones mit USB-C-Direktanschluss für aktuell 99,99 US-Dollar.

PowerA Moga XP5-X Plus Bluetooth Controller für Android und PC, im klassischen Controllerdesign für den kabellosen Betrieb mit einer abnehmbaren Smartphonehalterung und integrierter Powerbank zum Laden des Telefons für aktuell 69,99 US-Dollar.

PowerA Moga XP7-X Plus Wireless Controller für Android, ebenfalls im Switch-ähnlichen Design, von links und rechts an das Smartphone clippbar mit integriertem 2000mAh-Akku für das kabellose Aufladen (Qi Charging) des Telefons für aktuell 99,99 US-Dollar.

PowerA Moga Gaming Clip 2, eine universelle Halterung für Android-Smartphones um sie an alle möglichen Controller der Xbox-Familie anzuschliessen für aktuell 14,99 US-Dollar.

8bitDo SN30 Pro Wireless Controller für Android, ein kabelloses Gamepad mit Smartphone-Clip, bereits bekannt als Nintendo Switch Zubehör für aktuell 44,99 US-Dollar.

Steel Series Arctis 1 Wireless Headset für Android (mit USB-C-Dongle) und Xbox, ein kabelloses Headset mit abnehmbarem Mikrofon für aktuell 99,99 US-Dollar.

Wie gesagt, xCloud geht bei uns am 15. September 2020 an den Start, die entsprechenden Geräte können teilweise sofort im Handel erworben oder zum Dienststart im Herbst gekauft werden, einige auch vorbestellt und Ende des Jahres erst erworben werden.