Relicta: 3D-Puzzle-Abenteuer erschienen // Launch-Trailer

Publisher Ravenscourt und Entwickler Mighty Polygon haben Anfang der Woche zum Erscheinen ihres neuen First-Person-Titels Relicta einen entsprechenden Launch-Trailer präsentiert, den wir für euch direkt unter der News zum Abruf bereitgestellt haben. Mittels des Videos, das euch einige Spielszenen aus dem physikbasierten Puzzle-Abenteuer zeigt, erhaltet ihr einen optischen Ersteindruck vom Science-Fiction-Titel.

In Relicta schlüpft in die Rolle einer weiblichen Wissenschaftlerin, die auf der lunaren Forschungseinrichtung Chandra Base, einem Geheimnis auf der Spur ist, dass das Schicksal der Menschheit für immer ändern könnte. Während eurer Erkundung der verschiedenen Biome, die aufgrund des Terraformings von Mondkratern entstanden sind, werdet ihr mithilfe eurer Ausrüstung die physikalischen Auswirkungen von Magnetismus, Polarität und Schwerkraft miteinander kombinieren müssen. Nur so könnt ihr die zahlreichen Herausforderungen und Puzzles, die die Level-Umgebung (ähnlich wie bei Portal) für euch bereithält, lösen.

Relicta ist seit letzten Montag, den 4. August, digital für PC, Stadia, PS4 sowie Xbox One erhältlich.