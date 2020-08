PM: Horizon Zero Dawn Complete Edition erscheint heute auf PC (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Horizon Zero Dawn Complete Edition erscheint heute auf PC. Horizon Zero Dawn spielt in einer atemberaubenden post-post-apokalyptischen Welt, in der ihr euch verlieren könnt. Angeführt von einer mutigen Heldin, die das Beste in uns herausholt. Und das in einer Welt voller fesselnder Action gegen überlebensgroße Maschinen.

Über drei Jahre nach dem Debüt und mit der mit Spannung erwarteten Fortsetzung von Horizon Forbidden West, die für PlayStation 5 bestätigt wurde, ist es eine großartige Zeit, um ein neues Publikum in dieses von Fans geliebte Epos einzuführen. Für alle, die noch nie eine PS4 besessen haben oder die eine Generation (oder mehrere) übersprungen haben, ist dies ein großartiges Beispiel für die Art von Spielen, die wir konsequent anbieten möchten.

Natürlich hat das Studio Schritte unternommen, um die Optionen und Funktionen hinzuzufügen, die PC-Spieler erwarten: Unterstützung für Maus und Tastatur (oder DualShock 4), Ultrawide-Monitor-Unterstützung, höhere Bildraten und Auflösungen auf ausreichend leistungsstarken Systemen und noch mehr.

Wir sind zuversichtlich, dass sich PC-Spieler in Aloy und ihre Welt verlieben werden. Wenn dann Horizon Forbidden West für PlayStation 5 erscheint und es Zeit ist herauszufinden, wohin Aloys Reise sie als nächstes führt, werden wir sie einladen dabei zu sein.