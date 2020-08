Horizon - Zero Dawn: Complete-Edition für PC erhältlich

PC PS4

Von Guerilla Games und Sony wurde das ehemals PS4-exklusive Open-World-Actionadventure Horizon - Zero Dawn (zum GG-Test) gestern nun auch für den PC (via Steam und Epic Games Store) als "Complete Edition" veröffentlicht. Diese beinhaltet neben dem Hauptspiel auch das spätere, im November 2017 erschienene Add-On The Frozen Wilds.

Horizon - Zero Dawn lässt euch mit der weiblichen Protagonistin Aloy, die in einer wunderschönen, jedoch gefährlichen postapokalyptischen Spielwelt ihren Stamm gegen aggressive Maschinenwesen zu beschützen versucht, den Start eines spannenden Epos erleben, das mit Horizon - Forbidden West eine Fortsetzung (vorerst nur auf PS5) finden wird.

Die PC-Version bietet laut dem verantwortlichen Studio Guerilla Games unter anderem folgende Features/Optionen:

Unterstützung für Maus und Tastatur (oder DualShock-4-Controller)

Ultrawide-Monitor-Unterstützung

Höhere Bildraten und Auflösungen auf ausreichend leistungsstarken Systemen

Einen kurzen optischen Einblick in die PC-Version bietet euch der unter diesen Newszeilen nachfolgende Launch-Trailer zu Horizon - Zero Dawn, detailliertere Infos und einen direkte grafische Gegenüberstellung bietet euch unser Technik-Vergleichs-Video, das euch die Unterschiede zwischen der PC-4K-Ultra/-Hoch-Einstellung (mit RTX 2080Ti-Grafikkarte) und der PS4 Pro im Detail zeigt.