Battle Brothers: Entwickler-Preview-Videos zu neuem DLC Blazing Deserts

Heute ist das dritte und abschließende Entwickler-Preview-Video zum am 13. August erscheinenden DLC Blazing Deserts für den Taktik-RPG-Hit Battle Brothers (zum Indie-Check; zum Jörgspielt) erschienen. Die erste Folge könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Der bislang größte DLC des deutschen Entwicklers Overhype Studios erweitert die Karte im Süden. In der von Oasen gespickten Wüste liegen drei mächtige Stadtstaaten. Neu sind neben Ausrüstungsgegenständen, Schießpulverwaffen und drei neuen Origin-Stories für euren Söldnerhaufen unter anderem auch Arena-Kämpfe und Gefolgsleute für eure Truppe. Die Kämpfen zwar nicht mit, bringen aber Boni. So könnt ihr eure Truppe weiter individualisieren. Neue Musikstücke, eine neue Endgame-Krise und ein neuer legendärer Ort gehören zu den zahlreichen weiteren Neuerungen. Wenn ihr wollt, könnt ihr sogar zum Spielstart den Nebel des Krieges auf der Karte aktivieren und so die Karte Stück für Stück erkunden.

Wie es sich spielt, erfahrt ihr zum Release in einem Spiele-Check auf GamersGlobal, der auch die bisherigen Erweiterungen und Verbesserungen beleuchtet. Bereits morgen um 10 Uhr startet auf dem englischsprachigen Youtube-Kanal von GG-User Vampiro ein Preview-Let's-Play. In der zweiten Augusthälfte könnt ihr euch außerdem auf eine Besprechung beim Spielwiese-Podcast freuen. Zum Programm gehört dann auch ein Entwicklerinterview mit Jan aka Jaysen von den Overhype Studios.