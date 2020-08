Welcher Videorückblick darf's sein?

Teaser GamersGlobal blickte in seinen "Serien-Liebe"-Videos bereits auf einige bedeutende Spielereihen wie GTA oder The Witcher zurück. Optionen gäbe es noch viele, doch welche davon wäre euch am liebsten?

Ultima 17% Civilization 9% The Legend of Zelda 7% Mass Effect 6% The Elder Scrolls 5% Deus Ex 5% Metroid 4% Leisure Suit Larry 4% Dead Space 4% Max Payne 3% Total War 3% Elite 3% Eine andere Reihe (siehe Kommentar) 3% Gabriel Knight 3% Dark Souls 3% Thief 2% Black Mirror 2% Bioshock 2% Command & Conquer 2% Runaway 2% Half-Life 2% Resident Evil 2% Diablo 2% Anno 2% Commandos 1% Pac-Man 1% Gears of War 1% Call of Duty 1% Crash Bandicoot 1% Super Mario Bros. 1% Doom 1% Die Sims 0%

News-Update (Ergebnis):Mit 17 Prozent und einer beinahe doppelt so hohen Stimmenzahl als das Spiel auf Platz 2, würde sich der mit Abstand größte Teil der Umfrageteilnehmer einen Videoserienrückblick zuwünschen. Es folgenmit (9 Prozent),(7 Prozent),(6 Prozenzt) und(5 Prozent) auf den Rängen bis Platz 5. Rund 3 Prozent würden einen Rückblick zu einer anderen Serie bevorzugen, wobei unter anderem Namen wieundfallen. Hier das Gesamtergebnis in der Übersicht.Ursprüngliche News:Die regelmäßigen Besucher von GamersGlobal mögen sich bei der heutigen Sonntagsfrage vielleicht fragen "Hatten wir das nicht irgendwann schon einmal?" – und hätten damit recht! Denn auch im vergangenen Sommer wollten wir von euch wissen, zu welcher Spielereihe ihr euch am meisten einen Videorückblick wünschen würdet. Da inzwischen eine ganze Menge Ausgaben unserer Videokategorie "Serien-Liebe" erschienen sind, die auch damals nominierte Serien wieoderabdecken (im Serienkasten oben rechts findet ihr die Links zu allen bislang veröffentlichten Ausgaben), möchten wir die (beinahe) identische Frage zu diesem Thema erneut stellen.Was würde euch mehr reizen? Eine Rückschau auf, auf Creative Assemblys Globalstrategie-Reiheoder doch mehr in Richtung Action? Wie wäre es etwa mitoder? Was ist mit Blizzards Hack-and-Slay-RPG, zu dem ein vierter Teil zumindest bereits angekündigt ist? Oder wie wäre es mit einer weiteren Adventure-Reihe wie etwaoder, die Anfang der Nullerjahre eine Art zweiten Frühling im Point-and-Click-Genre einleiteten?Die Entscheidung liegt natürlich ganz bei euch, wobei wir betonen müssen, dass das Ergebnis der Umfrage zwar Einfluss auf die redaktionelle Entscheidung nehmen könnte, welche Serien in Zukunft behandelt werden, es sich bei der Umfrage allerdings keineswegs um eine Wahl handelt. Das Abstimmungsergebnis könnte also zu einem mehrheitlich gewünschten Videorückblick führen, eine Garantie gibt es dafür allerdings nicht. Die nächste Ausgabe der "Serien-Liebe" steht indes bereits fest und sollte innerhalb der nächsten Tage und Wochen auf GamersGlobal erscheinen. Falls ihr es noch nicht wissen solltet: Diesmal geht es umBei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Bild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst eure Idee in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell mehr als 220) findet ihr unter diesem Link