PM: State of Play August 2020: Das komplette Recap (Sony Playstation Blog)

Die gestrige State of Play hat euch ein Update zu zahlreichen PS4, PS5, und PS VR Games gegeben – beginnend mit Crash Bandicoot 4: It’s About Time und endend mit einem tiefen Einblick in das PS5-Game Godfall.

Schaut euch die Liste an und erfahrt mit einem Klick mehr über die einzelnen Spiele.

New N. Verted Mode, spielbare Charaktere und mehr vorgestellt zu Crash Bandicoot 4: It’s About Time

HITMAN 3 bekommt VR-Support zum Launch im Januar 2021

Braid kommt in der Anniversary Edition für PS4 und PS5

The Pathless: Gameplay Details zum unkonventionellen Open-World-Adventure.

Spelunky 2 erscheint am 15. September auf PS4

Genshin Impact erscheint im Herbst auf PS4

Aeon Must Die! entfacht das Feuer der Galaxie auf PlayStation 4

Die Cyberpunk-Welt von ANNO: Mutationem erscheint für PS4

Genießt einen Blick ins köstliche Bugsnax-Gameplay

Vader Immortal: A Star Wars VR-Serie

Control’s AWE expansion shines light into new mysteries on Aug 27th

Auto Chess erscheint im Oktober 2020 auf PlayStation 4

Alle Schilder deuten auf The Pedestrian, erhältlich ab Januar 2021

Hood: Outlaws & Legends legt die Legende von Robin Hood für PS5 neu auf

Temtem, eine neue Variante des Creature-Collection-Genres, erscheint 2021 auf PS5

Wie Godfall intensive Nahkämpfe auf PS5 zum Leben erweckt