PM: Temtem, eine neue Variante des Creature-Collection-Genres, erscheint 2021 auf PS5 (Sony Playstation Blog)

Wir sind sehr glücklich, verkünden zu können, dass Temtem die nächste Generation einläutet und ab 2021 auf PS5 erhältlich ist.

Temtem ist ein gewaltiges Mehrspieler-Erlebnis, bei dem ihr mit eurem Temtem-Team loszieht, um Monster zu sammeln und Abenteuer auf den wunderschönen Inseln des fliegenden Archipels zu suchen. Spieler können jedes Temtem fangen, andere Bändiger herausfordern, ihre Häuser individualisieren oder bei einem Koop-Erlebnis das Abenteuer eines Freundes mitbestreiten.

INSPIRATION SCHÖPFEN

Wir bei Crema haben das Creature-Collection-Genre schon immer geliebt, sind damit aufgewachsen und haben es so viele Stunden gespielt, dass eine Neuaufnahme des Genres unser größter Traum war.

Schon 2018 beschlossen wir, an der Verwirklichung unseres Traums zu arbeiten, indem wir eine Hommage an unsere Lieblingsspiele entwickeln. Gleichzeitig wollten wir die Möglichkeit nutzen, all die Funktionen und kleinen Änderungen einzufügen, die wir uns immer gewünscht haben.

ENTWICKLUNG DANK COMMUNITY

Mit dem Entwicklungsstart von Temtem haben wir uns das Versprechen gegeben, immer unsere Community einzubeziehen. Dieses Community-Versprechen hat uns von Anfang an dabei geholfen, unseren Entwicklungsprozess zu formen.

Wir haben erfolgreich eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen, und seitdem ist die Community ein Teil des Spiels. Der konstante Austausch mit unseren Mitgliedern, das Feedback und die neuen Ideen zur Verbesserung von Temtem sind etwas, was wir uns immer gewünscht haben. Unsere Community ist so engagiert, dass sie sogar die Namensgeber von ein paar Temtem-Monstern sind!

Fokus auf den Wettbewerb

Der Grundgedanke von Temtem ist das Konkurrenzdenken. In Temtem gibt es kein Glück. Die Fertigkeiten der Spieler geben den entscheidenden Ausschlag.

Kämpfe werden „2 gegen 2“ ausgetragen und Attacken beinhalten nur wenige zufällige Elemente, sodass bei jeder Begegnung weniger Vermutungen als viel mehr strategisches Denken verlangt werden. Anstatt eines klassischen Punktesystems für Moves nutzen wir Ausdauer. Jeder Move bedarf einer unterschiedlichen Menge an Ausdauer, basierend auf seiner Kraft. Überansprucht ihr die Ausdauer eures Temtems, nehmen sie wegen der Überanstrengung Schaden. Das ermöglicht kompromisslose Angriffsmomente, wenn ihr eine Möglichkeit seht, eure Gegner zu Strecke zu bringen!

Wir haben viel Zeit damit verbracht, ein Kampfsystem auszuarbeiten, das für alle fair ist. In Temtem braucht ihr nicht auf einen Glückswurf zu hoffen. Das Einzige, was euch von einem Sieg trennt, sind reine Strategie, Training und das Übertrumpfen eurer Gegner.

ONLINE-WELT

Die einsamen Reisetage alleine mit euren Monstern sind vorbei, denn die Inseln des fliegenden Archipels sind nun eine komplette Online-Welt. Temtem vereint ein paar Funktionen von anderen MMO-Spielen und integriert sie in eine storybasierte Kampagne.

Ihr könnt auf eurer Reise mit anderen Spielern chatten, kämpfen oder auch handeln. Die Online-Welt von Temtem steckt voller Möglichkeiten! Spieler können außerdem einem Club beitreten, um die Kontrolle eines Club-Dojos kämpfen oder einfach wöchentliche Quests abschließen, um Belohnungen und Chancen auf seltene Tems zu erhalten.

AB NACH TEMTEM!

Wir sind begeistert, ein Teil der PlayStation-Familie zu sein, und können es kaum abwarten, in den nächsten Monaten noch mehr Einzelheiten zur Version für PlayStation 5 zu verraten. In der Zwischenzeit: Macht euch kampfbereit und ab nach Temtem!