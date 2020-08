PM: Auto Chess erscheint im Oktober 2020 auf PlayStation 4 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Seit der Veröffentlichung hat Auto Chess sehr viel Anklang gefunden. Das neuartige Gameplay und die strategischen Wettbewerbsfunktionen begeistern die ganze Welt. Es hat bereits zehn Millionen Spieler auf der ganzen Welt angezogen. Dank des Online-Schachbretts kann jeder Spieler mit anderen Spielern aus verschiedenen Ländern spielen und brandneue Spielerfahrungen sammeln.

2019 hat Auto Chess eine Menge Preise gewonnen, darunter GooglePlays „Best of 2019“-Award in 17 Ländern und Regionen, „The Pioneer of New Gameplay of the Local Game“ in China des Apple App Stores, usw.

Das Spiel hat mehrere Modi: Den Casual-Modus, Ranglistenmodus, Fantasiemodus, Schnellmodus, usw. mit nahezu einhundert Figuren in verschiedenen Stilen und mit unterschiedlichen taktischen Funktionen, aus denen ihr wählen könnt.

Gleichzeitig könnt ihr entscheiden, ob ihr das Schachbrett wechseln möchtet, um die Kampfszene bei jedem Spiel zu verändern. Der Stil ändert sich dabei mit euren Ideen.

Spielziel

Entwickelt Strategien, um die perfekte Schachbrettarmee aufzustellen und die anderen Spieler in der Lobby zu besiegen. Ihr nutzt Schachfiguren aus einem gemeinsamen Pool und stellt damit eure eigene Aufstellung zusammen. Die aufgestellten Figuren bekämpfen sich anschließend in der Kampfphase automatisch. Ihr werdet bei jedem Wettkampf sieben anderen Schachspielern gegenübertreten, während ihr euer eigenes Schachbrett verteidigt.

Schachfiguren aufwerten

Bevor ihr eure Aufstellung zusammenstellt, solltet ihr zuerst eure Figuren stärken. Da die Figuren im Spiel einer Klassensynergie unterliegen und in 1-Stern-, 2-Sterne- oder 3-Sterne-Einheiten eingeteilt sind, müsst ihr den Level eurer Schachfiguren upgraden. Die Regel zum Upgraden ist gewöhnlich „3 für 1“, was heißt, drei 1-Stern-Figuren können zu einer 2-Sterne-Figur aufgewertet werden. Drei 2-Sterne-Figuren können zu einer 3-Sterne-Figur kombiniert werden. Wählt eure Lieblingsschachfiguren im Store aus und versucht, sie aufzuwerten!

Aufstellung & Synergien

Um euren Gegner zu besiegen, müsst ihr den maximalen Profit aus eurer Aufstellung rausholen. Neben ihren Leveleinteilungen sind Schachfiguren ebenso Teil einer bestimmten Rasse und Klassensynergie. Verschiedene Schachfiguren einer Rasse oder Klasse lösen die entsprechende Synergie aus und helfen dabei, deine Schachfiguren stärker und noch mächtiger zu machen. Wenn mehr und mehr Schachfiguren das Schachbrett betreten, kann der Spieler Synergien sich überlagern lassen und dadurch eigene, einzigartige Schach-Aufstellungen kreieren.

Alles in allem ist dieses Spiel ein strategischer Wettbewerb, der euch ein komplett neues Erlebnis bescheren wird. Wir können es kaum erwarten, dass es diesen Oktober auf PlayStation 4 erscheint! Bis dahin werden wir weitere Spielversionen und verschiedene, exklusive Gegenstände für PlayStation als mysteriöse Überraschung für euch alle vorbereiten. Wir freuen uns drauf!